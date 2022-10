Samsung Galaxy S23 svela le sue fotocamere, la sua CPU e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mancano ancora mesi prima che Samsung annunci la sua nuova linea Galaxy S23, ma una nuova fuga di notizie potrebbe aver già confermato le specifiche del modello base.

La fuga di notizie proviene dall'ingegnere Yogesh Brar, che ha pubblicato quelle che ritiene essere le specifiche del Samsung Galaxy S23. Si noti che queste non hanno nulla a che fare con i più lussuosi Galaxy S23 Plus o Galaxy S23 Ultra, ma piuttosto con il modello base che servirà come ingresso meno costoso nella linea. Chi è alla ricerca del meglio del meglio dovrà attendere ulteriori dettagli su questi telefoni.

Secondo Brar, il Samsung Galaxy S23 sarà dotato di un display Super AMOLED da 6,1 pollici FHD+ con supporto per una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. All'interno, gli acquirenti potranno contare su un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e 8 GB di RAM. Lo storage sarà offerto nelle varianti da 128 GB e 256 GB.

Samsung Galaxy S23

(si dice)



- 6.1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

- SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- Fotocamera posteriore: 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

- Fotocamera anteriore: 10MP

- 8GB di RAM

- 128/256GB di storage

- Android 13, OneUI 5

- Batteria da 3.900mAh, 25W con cavo, 15W con ricarica wireless- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 18 ottobre 2022

Sul retro, si pensa che le tre fotocamere includano una principale da 50 megapixel con OIS e una da 12 megapixel ultrawide. Il teleobiettivo avrà a disposizione 10 megapixel, con lo stesso numero di pixel della fotocamera per i selfie sul davanti.

A conferma di un precedente rapporto, Brar ritiene che la batteria del Galaxy S23 avrà una capacità di 3.900 mAh, un dato deludente se si considera che le capacità di ricarica via cavo da 25W e wireless da 15W sono relativamente lente.

Per quanto riguarda il software, ci si aspetta OneUI 5 su Android 13.

Non sappiamo ancora quando verrà presentato il nuovo telefono. Secondo la saggezza convenzionale, la presentazione avverrà entro i primi due mesi del 2023, ma dovremo aspettare di vedere cosa ha in serbo Samsung prima di poterne essere certi.

Scritto da Oliver Haslam.