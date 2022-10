Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I primi numeri di Geekbench 5 per il prossimo Samsung Galaxy S23 sono promettenti, ma non eccezionali, soprattutto se paragonati all'iPhone 14 Pro di Apple.

I nuovi benchmark sembrano mostrare che il telefono Samsung non ancora annunciato è stato messo alla prova il 17 ottobre 2022. Il nome in codice Kalama suggerisce che si tratta del modello destinato agli Stati Uniti, che utilizza lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Le informazioni di Geekbench ci forniscono anche qualche dettaglio in più.

Questi dettagli iniziano con il fatto che il core principale della CPU è da 3,36GHz, seguito da quattro core medi che funzionano a 2,80GHz. La CPU è completata da tre core minori a 2,02GHz, mentre 8GB di RAM supportano il tutto.

Quello per cui siamo qui sono i numeri, però. E sono buoni, anche se non notevoli se confrontati con quelli della concorrenza. Questo portatile ha ottenuto un punteggio single-core di 1524, mentre il test multi-score ha prodotto un punteggio di 4597.

Questi numeri significano che il telefono si confronta bene con l'ultimo iPhone 14 di Apple, alimentato dall'A15 Bionic dell'anno scorso: questo chip raggiunge punteggi di 1727 e 4553. Ma questi punteggi del Galaxy S22 non si avvicinano neanche lontanamente a quelli migliori di Apple. L'iPhone 14 Pro, con l'A16 Bionic, ha ottenuto 1891 e 5469 in base ai test di Tom's Guide. Con queste premesse, i numeri potrebbero essere deludenti per alcuni, soprattutto se confrontati con il chip più veloce di Apple.

Samsung non annuncerà la linea Galaxy S23 prima dei primi mesi del 2023, quindi c'è ancora tempo per migliorare i punteggi attraverso l'ottimizzazione del software, quindi forse è troppo presto per dare un giudizio troppo severo.

Scritto da Oliver Haslam.