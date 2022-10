Il Samsung Galaxy S23 potrebbe essere dotato di una batteria minuscola

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Chi sperava che il nuovo Samsung Galaxy S23 avesse una batteria più potente rispetto al Galaxy S22 potrebbe essere sfortunato.

Dopo che una settimana fa sono trapelate informazioni sulla batteria dei modelli di fascia alta del Galaxy S23, ora ci sono state fornite informazioni sulla batteria che Samsung intende inserire nel modello base. E non si tratta di una lettura entusiasmante, con il suggerimento di un piccolo aumento di capacità rispetto alla batteria dell'aneamic Galaxy S22.

La notizia arriva dal leaker Digital Chat Station via Weibo. Secondo la fonte, il Galaxy S23 avrà una batteria con un valore nominale di 3.785 mAh e una capacità tipica di 3.900 mAh. Potrebbe non sembrare una grande capacità, e in effetti non lo è: è solo 200 mAh in più rispetto alla cella da 3.700 mAh del Galaxy S22. E questa era già considerata troppo piccola per il dispositivo che alimentava.

Nel caso del Galaxy S23, ci aspettiamo un display da 6,1 pollici a 1080p con una frequenza di aggiornamento dinamica compresa tra 48Hz e 120Hz, quindi c'è molto bisogno di energia. Possiamo solo sperare che Samsung riduca la frequenza di aggiornamento ogni volta che può in nome di una maggiore durata della batteria.

Per quanto riguarda gli altri modelli della linea Galaxy S23, ci aspettiamo un aumento simile a una batteria da 4.700 mAh per il Galaxy S23 Plus. Chi acquisterà il Galaxy S23 Ultra otterrà la batteria più grande di tutti, con Samsung che dovrebbe portare con sé la centrale elettrica da 5.000 mAh del modello dello scorso anno.

Tutti i nuovi telefoni Samsung dovrebbero essere annunciati nei primi mesi del 2023.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.