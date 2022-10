La fuga di notizie sulla custodia del Samsung Galaxy S23 potrebbe confermare le modifiche al bump della fotocamera

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Una nuova fuga di notizie sulle presunte custodie del Samsung Galaxy S23 potrebbe significare una modifica della protuberanza della fotocamera - o più precisamente, la sua mancanza.

Una precedente fuga di notizie suggeriva che quest'anno Samsung avrebbe eliminato la protuberanza della fotocamera, facendo sporgere dal retro del telefono ogni singolo obiettivo. Si tratta di un nuovo look, anche se il resto del telefono non dovrebbe discostarsi molto dal modello Galaxy S22 dello scorso anno.

Grazie a Universal Ice, un leaker di Twitter, sono state diffuse due immagini di presunte custodie per il Galaxy S23.

La custodia protettiva del Samsung Galaxy S23 è apparsa pic.twitter.com/inV3IAP6L1- Ice universe (@UniverseIce) 3 ottobre 2022

La prima è di colore viola, mentre l'altra è di un verde lime. Entrambi sono un gusto acquisito, ma confermano anche le nuove fotocamere: la custodia presenta tre fori individuali, uno per ogni obiettivo della fotocamera.

È vero che questo cambiamento non è enorme, ma è comunque degno di nota perché elimina il solito grande plateau della fotocamera che conosciamo bene. Tuttavia, è improbabile che questo influisca sulla qualità complessiva delle immagini scattate dalle fotocamere. Significa semplicemente che ogni obiettivo della fotocamera è a sé stante e non fa parte di una gobba più grande con cui i produttori di custodie devono fare i conti.

Per quanto riguarda la veridicità di queste fughe di notizie, esse sembrano legittime sulla base di un paio di fattori. Innanzitutto, Ice Universe ha una solida esperienza in questo campo. In secondo luogo, le custodie condivise assomigliano a quelle ufficiali Samsung vendute per il Galaxy S22.

In ogni caso, la certezza sarà data all'inizio del 2023, quando Samsung presenterà la sua nuova linea di prodotti.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.