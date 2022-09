La fuga di notizie su Samsung Galaxy S23 rivela un importante cambiamento nel design della fotocamera

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il design del prossimo smartphone di punta di Samsung è trapelato e mostra che il modello 'Plus' della serie potrebbe seguire l'esempio dato dall'S22 Ultra di quest'anno, eliminando la protuberanza della fotocamera.

In genere, i modelli "Plus" e quelli normali delle ammiraglie della serie S presentano lo stesso design, ma solo in dimensioni diverse. Se la fuga di notizie è accurata, è probabile che anche l'S23 standard venga ridisegnato.

Come l'S22 Ultra, l'S23 Plus viene mostrato con tre lenti singole e separate che sporgono da un retro completamente piatto, invece di essere alloggiate insieme in una protuberanza (o isola).

Si tratta di un cambiamento interessante e avrebbe senso che il linguaggio del design fosse in linea con l'attuale modello di punta, anche se siamo un po' dispiaciuti di veder scomparire il vecchio design.

Samsung è stata una delle prime aziende a rendere la gobba della fotocamera una parte fondamentale del design e, sebbene sporgesse, sembrava quasi che crescesse dalla cornice del telefono.

La fuga di notizie - proveniente dal sempre affidabile @OnLeaks (in collaborazione con SmartPrix.com) - afferma anche che possiamo aspettarci un leggero aumento delle dimensioni rispetto all'S22 Plus di quest'anno. Si dice che sarà più alto e più largo di una frazione di millimetro.

Il telefono avrà un display da 6,6 pollici e, come di consueto, sarà caratterizzato da cornici molto sottili e da un piccolo incavo per la fotocamera selfie vicino al bordo superiore.

A parte questo, non ci sono ancora molte altre informazioni. Si è detto che quest'anno vedremo modelli con processore Snapdragon in tutti i mercati, ma non è ancora stato confermato.

