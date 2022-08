Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe essere quasi identico all'S22 Ultra

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4 durante l'evento del 10 agosto, e ora tutte le voci si stanno orientando verso i prossimi smartphone di punta dell'azienda - la serie Galaxy S23.

Abbiamo già sentito un paio di notizie sul Samsung Galaxy S23 Ultra, ma una delle ultime proviene dal leaker Ice Universe(@UniverseIce) e suggerisce che ci saranno pochissime differenze in termini di design rispetto al suo predecessore.

Le dimensioni del Galaxy S23 Ultra sono quasi invariate rispetto a quelle dell'S22 Ultra, con un aumento di soli 0,1~0,2 mm, 5000 mAh, spessore di 8,9 mm e ancora uno schermo da 6,8 pollici 3088x1440.

Finché lo Snapdragon 8Gen2 + One UI 5.1 è eccellente, l'aspetto può rimanere lo stesso - Ice universe (@UniverseIce) 21 agosto 2022

Una serie di tweet illustra nel dettaglio alcune caratteristiche del prossimo Galaxy S23 Ultra. Si dice che il dispositivo offrirà "il più piccolo cambiamento di aspetto nella storia di Samsung". A quanto pare, misurerà 163,4 x 78,1 x 8,9 mm rispetto ai 163,4 x 78,1 x 8,9 mm dell'S22 Ultra, anche se si dice che la fotocamera e alcuni altri dettagli del design potrebbero cambiare.

IceUniverse sostiene inoltre che l'S23 Ultra avrà una batteria da 5000 mAh, come l'S22 Ultra, e che continuerà a offrire un display da 6,8 pollici con una risoluzione di 3088 x 1440 pixel.

Un altro rapporto sostiene che l'S23 Ultra sarà dotato di una fotocamera principale da 200 megapixel, come abbiamo già sentito in precedenti indiscrezioni, quindi mentre il design del nuovo smartphone Galaxy S di punta potrebbe non cambiare molto, i suoi interni potrebbero cambiare.

L'S23 Ultra dovrebbe essere annunciato all'inizio del 2023 e montare il non ancora annunciato chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale.

Scritto da Britta O'Boyle.