Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4, insieme al Galaxy Watch 5 e al Watch 5 Pro, durante l'evento Unpacked del 10 agosto. Durante l'evento sono stati svelati anche i Galaxy Buds 2 Pro.

Tutti i dispositivi sono già disponibili per il pre-ordine e saranno in vendita il 26 agosto.

Ecco come preordinare il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4 e cosa si ottiene.

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 costa 999,99 dollari negli Stati Uniti e 999 sterline nel Regno Unito. In Europa parte da 1099 euro. Questo per il modello da 128 GB in uno dei quattro colori standard: Bora Purple, Graphite, Pink Gold o Blue.

Esiste anche una Bespoke Edition che parte da 1199,99 dollari negli Stati Uniti, 1099 sterline nel Regno Unito e 1199 euro in Europa. Questo modello ha 256 GB di memoria e 75 opzioni di personalizzazione.

È possibile preordinare il dispositivo attraverso il sito web di Samsung, nonché attraverso i vettori di rete, tra cui AT&T, Verizon, T-Mobile e US Cellular negli Stati Uniti, e EE, O2, Vodafone e Three nel Regno Unito.

Negli Stati Uniti, il preordine tramite il sito web Samsung.com consente di ottenere 256 GB al prezzo di 128 GB e una cover selezionata del valore di 39,99 dollari.

Nel Regno Unito, il preordine del Galaxy Z Flip 4 tramite Samsung.com comprende 12 mesi di Disney+, 12 mesi di Samsung Care+ e un risparmio del 25% sul Galaxy Watch 5 o sul Galaxy Buds 2 Pro. La Bespoke Edition offre anche una ClearSlim Cover in omaggio.

AncheEE, Vodafone e Three offrono 12 mesi di Disney+. O2 offre sei mesi. Ogni operatore ha le proprie offerte anche per quanto riguarda i dati e i pacchetti.

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 costa 1799,99 dollari negli Stati Uniti e 1649 sterline nel Regno Unito. In Europa il prezzo parte da 1799 euro. Questo prezzo si riferisce al modello da 256 GB in uno dei tre colori standard: Graygreen, Phantom Black o Beige. È disponibile anche un'opzione Burgandy se si ordina tramite Samsung.com.

Come per lo Z Flip 4, è possibile preordinare lo Z Fold 4 attraverso il sito web di Samsung, oltre che attraverso gli operatori di rete, tra cui AT&T, Verizon, T-Mobile e US Cellular negli Stati Uniti e, nel Regno Unito, EE, O2, Vodafone e Three.

Negli Stati Uniti, ordinando attraverso il sito web di Samsung si otterrà una Standing Cover con S Pen e un upgrade di memoria da 256GB a 512GB.

Nel Regno Unito, chi effettua il preordine attraverso il sito web di Samsung riceverà un Galaxy Note Pack del valore di 89,99 sterline, 12 mesi di Disney+ e 12 mesi di Samsung Care+ Cover.

AncheEE, Vodafone e Three offrono 12 mesi di Disney+. O2 offre sei mesi. Ogni operatore ha le proprie offerte anche per quanto riguarda i dati e i pacchetti.

Scritto da Britta O'Boyle.