(Pocket-lint) - Samsung annuncerà i suoi prossimi telefoni pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 durante un evento che si terrà il 10 agosto, anche se entrambi i modelli sono trapelati ampiamente negli ultimi mesi, lasciando ben poco da scoprire.

Le ultime notizie suggeriscono che lo stesso accadrà anche per la prossima gamma Galaxy S, quando sarà svelata all'inizio del 2023.

I numeri di modello e il nome in codice dell'S23 Ultra sono apparsi(via Pricebaba) e, pur non rivelando alcuna specifica sul dispositivo, ne evidenziano l'esistenza e aiutano a scoprire future fughe di notizie relative al telefono.

Secondo la fuga di notizie, il nome in codice dell'S23 Ultra è "DM3" e il numero di modello è "SM-S918". Altri numeri di modello relativi al dispositivo sono: SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1 e SM-S918W.

Sono già emersi anche dettagli sulla batteria e sul chipset del Samsung Galaxy S23 Ultra: si dice che il dispositivo abbia la stessa batteria da 5000 mAh dell'S22 Ultra e che utilizzi la piattaforma Quacomm Snapdragon 8 Gen 2, che sarà probabilmente presentata verso la fine dell'anno.

Si dice anche che sarà il primo smartphone di Samsung a offrire una fotocamera da 200 megapixel e si è parlato di una fotocamera per selfie da 40 megapixel.

Per ora non c'è nulla di ufficiale, ma potete leggere tutte le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S23 nella nostra rubrica a parte.

Scritto da Britta O'Boyle.