Samsung Galaxy Z Fold 4 è ufficiale ed è più bello che mai

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha presentato il Galaxy Z Fold 4, apportando una serie di modifiche e cambiamenti che hanno dato vita al suo telefono pieghevole più convincente finora.

Mantenendo in generale lo stesso formato dei precedenti dispositivi Z Fold, sono stati apportati miglioramenti in quasi tutte le aree per creare qualcosa di più sofisticato e raffinato.

C'è un display interno da 7,6 pollici con cornici più strette e una fotocamera sotto il display migliorata che è meno evidente, ma ancora piuttosto evidente.

Samsung afferma che la fotocamera sotto il display non serve a catturare i migliori selfie (per quello si può usare la fotocamera posteriore principale grazie al design di questo dispositivo), mentre la fotocamera anteriore è stata progettata per supportare le videochiamate, quindi la qualità non è così importante come altrove.

Il display offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di 1.000 nit, per cui dovrebbe attenuare i riflessi, mentre il software è stato ottimizzato per supportare una gamma più ampia di app.

Il Galaxy Z Fold 4 viene lanciato con Android 12L, progettato per display più grandi, e la barra delle applicazioni universale offre una maggiore flessibilità nella gestione delle app, un po' più simile a un desktop.

Lo Z Fold 4 continua a supportare la S Pen, mentre il dispositivo è più protetto, con una superficie di visualizzazione più resistente per lo schermo principale, Gorilla Glass Victus all'esterno, telaio in alluminio blindato e una classificazione IPX8, che consente di resistere all'acqua (ma non alla polvere).

Le fotocamere sono state modificate, rispecchiando la dotazione del Galaxy S22, e sono dotate di una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultrawide da 12 megapixel e una teleobiettivo da 10 megapixel, che offre uno zoom ottico 3x e uno Space Zoom digitale 30x.

È alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, quindi si tratta di un telefono di punta. Anche il prezzo riflette questo aspetto, a partire da 1649 sterline nel Regno Unito e 1799,99 dollari negli Stati Uniti per il modello da 256 GB, ma con opzioni fino a 1 TB di spazio di archiviazione e il prezzo abbastanza spaventoso che ne consegue.

Sarà disponibile nei colori verde, beige e nero. Ci sarà anche un'opzione esclusiva di colore bordeaux attraverso il sito web Samsung.com. I preordini inizieranno il 10 agosto e la disponibilità partirà dal 26 agosto.

Scritto da Chris Hall.