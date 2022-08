Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha lanciato una nuova versione del suo popolare flip phone. Lo smartphone flessibile più importante del mercato è giunto alla sua quarta generazione.

A distanza di tempo è difficile trovare molte differenze tra il Galaxy Z Flip 4 e il suo predecessore, lo Z Flip 3. Tuttavia, le cose sono state perfezionate, sia internamente che esternamente.

Samsung ha ridotto la cornice intorno al display per offrire un'esperienza visiva più coinvolgente e facilitare l'utilizzo con una sola mano, snellendo anche la cerniera per renderlo più compatto.

Un aggiornamento che siamo lieti di vedere è la funzionalità aggiornata del piccolo schermo di copertura del telefono. Non solo si hanno a disposizione molti più orologi e scelte di personalizzazione, ma si può anche impostare il tema del Galaxy Watch, e i temi Galaxy di Samsung si estendono ora anche alla schermata di copertura.

Inoltre, da questo display sono disponibili più controlli di facile accesso, tra cui il Samsung Wallet, che consente di accedere alle carte di credito senza dover aprire il telefono.

Lo schermo di copertura è affiancato da due fotocamere ridisegnate: una primaria da 12 megapixel con OIS e una ultrawide da 12 megapixel.

Il Flip, ovviamente, si presta a riprendere video e foto da diverse angolazioni, come le edizioni precedenti, ma con gli ultimi aggiornamenti di Instagram e Facebook, potrete ottenere il supporto per le angolazioni "Flex Mode" da alcune delle app più popolari del Play Store.

Un altro importante aggiornamento riguarda la capacità della batteria. Mentre lo Z Flip 3 aveva una batteria da 3300 mAh, lo Z Flip 4 ne ha una da 3700 mAh, che offre una migliore durata della batteria, oltre alla ricarica via cavo da 25W e alla ricarica wireless veloce.

Come la serie S22, il nuovo Flip (e il Fold) sono entrambi dotati di un telaio in alluminio Armour più resistente e di Gorilla Glass Victus Plus sulla parte esterna del telefono, che, grazie alla classificazione IPX8 contro l'acqua, dovrebbe rivelarsi un dispositivo resistente e duraturo.

Con tutto questo, e con l'ultimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 all'interno, non c'è dubbio che questo sia un telefono di punta serio, oltre a essere incredibilmente carino e pratico.

Lo Z Flip 4 è disponibile in quattro colori standard: Essential Graphite, Pink Gold, Bora Purple e Contemporary Blue.

Tuttavia, Samsung ha mantenuto la personalizzazione Bespoke Edition dello scorso anno per offrire ulteriori 75 combinazioni di colori e finiture diverse tra cui scegliere.

È possibile scegliere il colore del vetro e della cornice in alluminio e creare una combinazione di colori personalizzata.

Galazy Z Flip 4 sarà disponibile con prezzi a partire da 999 sterline nel Regno Unito e 999,99 dollari negli Stati Uniti per il modello con 128 GB di memoria. I preordini inizieranno il 10 agosto, con disponibilità a partire dal 26 agosto.

Scritto da Cam Bunton.