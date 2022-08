Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un'ampia fuga di notizie sulla stampa ci ha dato un'ottima visione di tutti i prodotti e le varianti che Samsung lancerà durante il suo prossimo evento Unpacked il 10 agosto.

La raccolta di immagini mostra il Galaxy Z Fold 4, il Galaxy Z Flip 4, il Galaxy Watch 5 e il Galaxy Watch 5 Pro, nonché il prossimo paio di auricolari Samsung: i Galaxy Buds 2 Pro.

L'aspetto notevole di questa particolare fuga di immagini - pubblicata dal noto leaker Evan Blass di 91Mobiles - è che sembra mostrare ogni variante di colore di ciascun prodotto, e da ogni angolazione, dandoci la visione più completa di tutte le opzioni di prodotto che potremmo desiderare.

Inoltre, ai nostri occhi, questi sembrano rendering ufficiali di Samsung trapelati in anticipo, quindi ci sono tutte le ragioni per sospettare che si tratti di prodotti veri e propri, e non di mockup basati su indiscrezioni e disegni CAD.

Il Galaxy Z Fold 4 viene mostrato in tre diversi colori. Uno sembra essere il classico nero opaco utilizzato da Samsung su diversi prodotti, oltre a un'opzione grigia che sembra avere una sottile sfumatura verde e un modello crema/beige con bordi in alluminio dorato.

Per quanto riguarda lo Z Flip 4, viene mostrato in un colore viola, oltre a un grigio scuro, un blu chiaro e un colore blush gold o rose gold.

Le opzioni per il Galaxy Watch 5 sono numerose: ai consueti nero, grigio e argento si aggiungono il viola chiaro, l'oro rosa e il blu ardesia. E poi c'è il Watch 5 Pro, che ha un'opzione nero su nero, oltre a una versione grigia con involucro in metallo grigio.

Allo stesso modo, i Galaxy Buds 2 Pro sono disponibili in tre colori: nero, bianco e viola.

Naturalmente, abbiamo scelto solo una manciata di opzioni e angolazioni disponibili per illustrare questo pezzo, quindi assicuratevi di consultare la fonte originale per vedere una selezione completa di immagini, che mostrano ogni dispositivo, in ogni colore, praticamente da ogni angolazione.

Scritto da Cam Bunton.