Samsung Galaxy S23: qual è la storia finora?

(Pocket-lint) - Samsung lancia ogni anno alcuni smartphone, dalla gamma Galaxy S all'inizio dell'anno, alla gamma Galaxy Z verso l'ultima metà dell'anno, oltre a qualche dispositivo Galaxy A nel corso dell'anno.

La serie Galaxy S22 è stata lanciata all'inizio del 2022, mentre i suoi predecessori dovrebbero essere lanciati all'inizio del 2023.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sulla gamma Samsung Galaxy S23.

Febbraio 2023

Il Samsung Galaxy S23 arriverà probabilmente all'inizio del 2023, probabilmente intorno a febbraio, anche se per ora non è stato confermato nulla.

In passato, quasi tutti i dispositivi Galaxy S sono stati lanciati durante o in prossimità del Mobile World Congress, che si svolge verso la fine di febbraio. Il Galaxy S21 è stato l'unica eccezione a questa regola, con un lancio leggermente anticipato a gennaio 2021.

In termini di prezzo, la gamma Galaxy S22 parte da 769 sterline nel Regno Unito e 799 dollari negli Stati Uniti, mentre l'S22+ parte da 949 sterline nel Regno Unito e 999,99 dollari negli Stati Uniti e l'S22 Ultra parte da 1149 sterline nel Regno Unito e 1199,99 dollari negli Stati Uniti.

Al momento non è chiaro se Samsung manterrà gli stessi prezzi, come ha fatto tra il Galaxy S21 e l'S22, o se li aumenterà leggermente, ma immaginiamo che i nuovi dispositivi avranno un prezzo simile.

Cambiamento nel design?

Non sono ancora trapelate indiscrezioni sul design della serie Galaxy S23, quindi al momento non è chiaro se quest'anno si assisterà a un cambiamento nel design o meno.

Le differenze in termini di design tra i telefoni S22 e S21 sono state minime, quindi è possibile che questa volta si assista a qualche cambiamento in più, ma per il momento siamo all'oscuro di tutto.

Qualunque cosa accada, è probabile che l'S23 e l'S23+ condividano le stesse caratteristiche, mentre l'S23 Ultra sarà probabilmente il dispositivo di fascia più alta.

Dimensioni simili?

L'Ultra dovrebbe avere un display complessivamente migliore

Come per il design, non ci sono ancora molti dettagli sulle specifiche del display della linea Galaxy S23. Ci aspettiamo che le dimensioni del display siano simili a quelle dei Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra rispettivamente, anche se non si sa mai, Samsung potrebbe fare un po' di confusione.

È stato suggerito che il Galaxy S23 Ultra potrebbe essere dotato di un display quad-edge. L'S22 Ultra ha bordi curvi a sinistra e a destra, ma un display quad-edge implica che anche la parte superiore e inferiore potrebbero essere curve.

Come riferimento, il Samsung Galaxy S22 ha un display da 6,1 pollici, mentre l'S22+ ha un display da 6,6 pollici. Entrambi hanno una risoluzione Full HD+ ed entrambi hanno una frequenza di aggiornamento compresa tra 10Hz e 120Hz.

L'S22 Ultra, invece, ha un display da 6,81 pollici con risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento compresa tra 1Hz e 120Hz. L'S22 e l'S22+ hanno entrambi un display piatto, mentre l'S22 Ultra ha un display curvo.

Solo processori Qualcomm?

La linea Galaxy S di Samsung è generalmente dotata dei più recenti processori Qualcomm ed Exynos, a seconda della regione. Tuttavia, è stato affermato che Samsung potrebbe abbandonare gli Exynos per l'S23, optando esclusivamente per Qualcomm.

Il chip Qualcomm che probabilmente l'S23 utilizzerà è la prossima piattaforma Snapdragon, normalmente annunciata a dicembre. Ci aspettiamo che si chiami Snapdragon 8 Gen 2, dopo lo Snapdragon 8 Gen 1 e lo Snapdragon 8+ Gen 1, anche se al momento il nome non è confermato.

Se Samsung dovesse continuare a offrire i chip Exynos in alcune regioni, si parla dell'Exynos 2300. Si dice che questo chip non possa competere con l'equivalente Qualcomm sotto tutti gli aspetti.

Nuova fotocamera frontale?

Sensore da 200MP per l'Ultra?

È il reparto fotocamera che ha visto il maggior numero di indiscrezioni finora. Si è detto che il Samsung Galaxy S23 Ultra offrirà un sensore HP2 da 200 megapixel.

Si è anche detto che il Galaxy S23 potrebbe offrire una fotocamera anteriore migliorata, passando dai 10 megapixel che abbiamo visto costantemente negli ultimi due anni a una fotocamera da 12 megapixel.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul Samsung Galaxy S23. Le nuove notizie verranno inserite qui non appena appariranno.

Ice Universe ha affermato che il Samsung Galaxy S23 potrebbe essere dotato di un sensore ancora da annunciare che si colloca tra l'HP1 e l'HP2 da 200MP. Si ipotizza che, poiché Isocell HP1 e HP3 hanno pixel da 0,64μm e 0,56μm, HP2 si collocherà probabilmente nel mezzo con 0,60μm.

Nella sua telefonata sui guadagni del terzo trimestre del 2022 Qualcomm ha dichiarato che: "Il modo in cui si dovrebbe pensare è che Snapdragon alimenterà la loro linea di prodotti Galaxy, i loro prodotti di punta Galaxy. A questo punto posso dire che prima dell'accordo eravamo al 75% sul Galaxy S22. Dovreste pensare che saremo molto più performanti con il Galaxy S23 e oltre.

"È un accordo pluriennale. E questo è probabilmente ciò che posso dirvi. Dovreste pensare a noi che alimentiamo i loro dispositivi a livello globale".

L'analista del settore Ming-Chi Kuo ha affermato che Samsung utilizzerà esclusivamente processori Qualcomm Snapdragon sui prossimi dispositivi della serie S, suggerendo che abbandonerà i chipset Exynos per le varianti internazionali.

Secondo quanto riportato da fonti diGalaxyClubNL, il Galaxy S23 avrà una nuova fotocamera per selfie da 12MP, rispetto ai 10MP che i telefoni Galaxy hanno da qualche anno a questa parte.

È stato suggerito che il Galaxy S23 Ultra potrebbe essere dotato di un display quad-edge.

Scritto da Britta O'Boyle.