Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un paio di nuove fughe di notizie ci hanno permesso di dare un'occhiata alle opzioni di colore e agli accessori del Galaxy Z Flip 4, che dovrebbe essere annunciato all'imminente evento Galaxy Unpacked.

A quanto pare, sarà possibile scegliere tra quattro opzioni di colori primari e un'edizione Bespoke, che consentirà fino a 71 combinazioni di colori.

Le varianti di colore standard saranno blu, viola bora, grafite e oro rosa. Tuttavia, l'edizione Bespoke consentirà di creare la propria miscela di questi colori, oltre ad alcune opzioni aggiuntive.

Il telaio del telefono sarà disponibile in tre colori: nero, argento e oro. La parte superiore e inferiore del telaio sarà disponibile anche in verde, blu, rosso, giallo e bianco.

La notizia arriva dopo che il sito web dell'assicurazione Samsung per il Regno Unito aveva elencato tutte le possibili varianti, ma sembra che nel frattempo sia stato rimosso.

Si tratta di un'ottima notizia per chi ama le personalizzazioni, ma il divertimento non finisce qui.

Un'altra fuga di notizie è arrivata per gentile concessione di un rivenditore online, che ha accidentalmente elencato in anticipo alcune custodie protettive. Anche queste sono state rimosse.

L'annuncio includeva due modelli di custodia per lo Z Flip 4: una custodia in pelle con cinturino, adorabilmente chiamata Galaxy Flap, e una cover trasparente con anello, molto simile alla custodia disponibile per lo Z Flip 3.

L'annuncio includeva anche una custodia per lo Z Fold 4, con kickstand incorporato, e una protezione per lo schermo in un unico pezzo.

Scritto da Luke Baker.