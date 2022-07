L'accordo tra Samsung e Qualcomm prevede un uso molto più ampio dello Snapdragon nei futuri dispositivi Galaxy

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Qualcomm e Samsung hanno annunciato un'estensione e un ampliamento della loro partnership, che vedrà un uso più esteso dell'hardware Snapdragon nei dispositivi Samsung Galaxy.

Al centro dell'accordo c'è la licenza dei brevetti 3G, 4G, 5G e 6G, ma l'accordo si spinge molto più in là, suggerendo che la prossima generazione di dispositivi di punta di Samsung utilizzerà l'hardware Snapdragon a livello globale, anziché dividere l'offerta tra Snapdragon ed Exynos.

Questo sarà probabilmente accolto con entusiasmo dai fan che da tempo criticano l'uso di Exynos da parte di Samsung, preferendo l'ottimizzazione offerta da Snapdragon. Anche se non è stato esplicitamente confermato che il Samsung Galaxy S23 sarà esclusivamente Snapdragon a livello globale, l'amministratore delegato di Qualcomm Cristiano Amon ha ampliato l'annuncio durante la telefonata per i guadagni del terzo trimestre della società, affermando che:

"Il modo in cui si dovrebbe pensare è che Snapdragon alimenterà la loro linea di prodotti Galaxy, i loro prodotti di punta Galaxy. A questo punto posso dire che prima dell'accordo eravamo al 75% sul Galaxy S22. Dovreste pensare che saremo molto più performanti con il Galaxy S23 e oltre. È un accordo pluriennale... Dovreste pensare a noi che alimentiamo i loro dispositivi a livello globale".

L'altro aspetto positivo dell'accordo è che Amon è sinceramente entusiasta, e in risposta a una domanda sul rapporto con Samsung ha affermato che: "Oltre al record di ricavi nel settore auto e IoT, l'accordo con Samsung è probabilmente la cosa che preferisco del trimestre".

Per Qualcomm significa che Snapdragon verrà utilizzato in modo più ampio nel più grande marchio di smartphone al mondo e la mossa farà piacere ai clienti, ma cosa significa per Exynos?

È noto che Samsung sta riorganizzando il business di Exynos e le voci secondo cui starebbe per chiudere l'attività non sono vere: "Attualmente, stiamo riorganizzando il nostro modello di business system-on-chip e stiamo perseguendo un piano per rafforzare la nostra competitività nel medio-lungo termine", ha dichiarato Samsung Electronics nella propria conferenza stampa, secondo quanto riportato dal Maeil Economic Daily.

Questo potrebbe significare che vedremo meno Exynos nei dispositivi Samsung del mercato di massa, ma sembra che ci sarà ancora molta attività sull'hardware di Samsung.

Scritto da Chris Hall.