Cos'è la modalità di riparazione Samsung? Come si usa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato una nuova impostazione per i suoi telefoni, prima per gli utenti della Corea del Sud e solo per la serie Galaxy S21: la modalità di riparazione Samsung.

L'impostazione consentirà agli utenti di proteggere i dati personali sul telefono, lasciando comunque aperte e accessibili le parti necessarie per l'intervento di un tecnico.

Ciò significa che se per qualche motivo è necessario far riparare il telefono, che si tratti di una rottura fisica o di un problema software, si può stare tranquilli mentre lo si lascia a qualcuno per farlo riparare.

Come già detto, però, la modalità è ancora in fase embrionale e si diffonderà lentamente, per cui potreste scoprire che il vostro telefono Samsung non è ancora in grado di utilizzarla se state effettuando una riparazione in questo momento.

L'impostazione corrispondente si trova nel menu Impostazioni, alla voce Batteria e cura del dispositivo.

Attivandola, il dispositivo si riavvierà, quindi non allarmatevi. Una volta terminato il riavvio, vedrete che tutte le foto, i messaggi e le app scaricate non sono accessibili, ma si potranno aprire solo le app predefinite del telefono.

Per disattivare nuovamente la modalità, è necessario riavviare il dispositivo e autenticarsi con l'impronta digitale o il PIN.

Offerte Apple iPhone 13: Scopri dove trovare le migliori offerte sugli smartphone più recenti Di Conor Allison · 16 giugno 2022 Trova un prezzo basso sull'Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max.

Scritto da Max Freeman-Mills.