Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 svelati in foto

(Pocket-lint) - Samsung dovrebbe annunciare il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 insieme agli smartwatch Watch 5 il 10 agosto, ma l'ultimo rapporto ha lasciato ben poco all'immaginazione.

Abbiamo già visto trapelare immagini del Watch 5 e del Watch 5 Pro, che mostravano i dispositivi da diverse angolazioni, e ora è il turno del Galaxy Z Fold 4 e del Galaxy Z Flip 4.

91Mobiles

Evan Blass - che ha un curriculum molto solido - ha pubblicato su 91Mobiles diverse immagini di entrambi i dispositivi pieghevoli, rivelandone quasi ogni angolo e le molteplici colorazioni previste.

Sia il Galaxy Z Fold 4 che il Galaxy Z Flip 4 presentano bordi più spigolosi rispetto ai loro predecessori, ma per il resto offrono un design simile a quello dei Galaxy Z Fold 3 e Flip 3, rispettivamente.

Nelle immagini non è possibile vedere dettagli specifici come le dimensioni dei display e i megapixel delle fotocamere, per cui il giorno del lancio ci saranno ancora delle sorprese, ma sicuramente non sul fronte del design.

91Mobiles

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 dovrebbe avere un display esterno da 6,19 pollici e un display interno da 7,56 pollici quando è aperto, mentre lo Z Flip 4 dovrebbe avere un display interno da 6,7 pollici e un display esterno da 2 pollici. Entrambi dovrebbero funzionare con il chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Potete leggere il confronto tra i due telefoni nel nostro articolo separato, e abbiamo anche delle caratteristiche che coprono le indiscrezioni sul Galaxy Z Fold 4 e le indiscrezioni sul Galaxy Z Flip 4, in modo che possiate aggiornarvi prima del loro lancio.

Scritto da Britta O'Boyle.