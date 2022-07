I press render di Samsung Galaxy Z Flip 4 svelano il design completo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung terrà il prossimo evento Galaxy Unpacked il 10 agosto, durante il quale dovrebbero essere presentati i modelli Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Watch 5.

Abbiamo sentito e visto molte cose sui vari dispositivi, ma l'ultima fuga di notizie sul Galaxy Z Flip 4 pieghevole orizzontalmente ci offre uno sguardo chiaro sul design da tutte le angolazioni.

In collaborazione con il leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), Giznext ha pubblicato una serie di rendering che mostrano il Galaxy Z Flip e i suoi colori. Il Galaxy Z Flip 4 sembra offrire un design a conchiglia molto simile a quello del suo predecessore, il Galaxy Z Flip 3, ma con bordi più squadrati e un nuovo modulo fotocamera.

In precedenza si era detto che il Galaxy Z Flip 4 avrebbe offerto un display esterno più grande, ma questo non può essere confermato dalle immagini. Al contrario, possiamo vedere il bilanciere del volume e un altro pulsante sul bordo destro, il vassoio SIM a sinistra e l'USB-C in basso.

I colori mostrati sono quattro e si chiamano Graphite, Pink Gold, Bora Purple e Blue.

Secondo indiscrezioni passate, il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e sono previsti tre modelli di memoria, da 128GB a 512GB, tutti con 8GB di RAM.

Per ora non c'è nulla di confermato, anche se sappiamo che ne sapremo di più il 10 agosto. Nel frattempo, potete leggere tutte le indiscrezioni relative al Galaxy Z Flip 4 nella nostra rubrica separata.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 20 giugno 2022 Quali sono i migliori smartphone disponibili nel 2022? Abbiamo testato le ultime opzioni di Google, Apple, Samsung, Oppo e molti altri per scoprirlo.

Scritto da Britta O'Boyle.