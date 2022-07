Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung terrà il suo prossimo evento Galaxy Unpacked il 10 agosto 2022 e siamo già abbastanza certi che assisteremo al lancio dei telefoni Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4.

Ma, se c'era ancora qualche dubbio, è trapelato un nuovo video teaser dall'aspetto ufficiale che ribadisce il focus dell'evento.

Pubblicato dal leaker di Twitter @chunvn8888, il video di Samsung è accompagnato dallo slogan "flex is greater than flat". Inoltre afferma che dovremmo "prepararci a vivere un'esperienza più grande".

Teaser casuale di Unpacked per tutti voi pic.twitter.com/XkeO0uYiNP- Nessun nome (@chunvn8888) 25 luglio 2022

Sembra che il teaser non dovesse essere diffuso prima del giorno stesso, poiché include la data e "oggi" alla fine. In tutta onestà, però, non è che l'evento o i telefoni siano stati particolarmente elusivi. Anche i dirigenti di Samsung sono stati felici di parlare dei nuovi Flip e Fold.

Oltre ai pieghevoli, si pensa che Samsung lancerà il suo ultimo smartwatch - il Samsung Galaxy Watch 5 - e gli auricolari true wireless Galaxy Buds 2 Pro durante l'evento del mese prossimo.

Seguiremo l'evento in diretta e vi forniremo notizie e prove pratiche, ove possibile. Potete anche scoprire come seguire l'evento da soli nella nostra pratica guida.

Scritto da Rik Henderson.