La fuga di notizie sul prezzo di Samsung Galaxy Z Flip 4 mostra che non sarà più conveniente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung svelerà i suoi prossimi dispositivi pieghevoli Galaxy Z durante l'evento del 10 agosto: sono attesi lo Z Flip 4 e lo Z Fold 4, oltre ai modelli Galaxy Watch 5.

Negli ultimi due mesi abbiamo sentito molte voci su entrambi i dispositivi, ma l'ultima fuga di notizie rivela il prezzo dello Z Flip 4 e sembra che sarà più costoso del suo predecessore.

Secondo un leaker chiamato Sudanshu(via PriceBaba), il Samsung Galaxy Z Flip 4 partirà da €1080 (circa £920) per il modello da 128GB, mentre il modello da 256GB costerà €1160 (circa £980) in Europa. Il modello superiore, che dovrebbe avere 512 GB di memoria - una nuova opzione per questo dispositivo - costerà 1280 euro (circa 1100 euro).

A titolo di confronto, il modello base del Galaxy Z Flip 3 parte da 1049 euro, quindi il prezzo del nuovo modello è leggermente superiore, anche se non enorme. Vale la pena notare che mentre sembra esserci un salto di prezzo per l'Europa, il prezzo di conversione per il Regno Unito suggerirebbe che lo Z Flip 4 sarà più economico. Tuttavia, non ci aspettiamo che sia così: il prezzo di partenza di 949 sterline - o superiore - è più probabile.

Naturalmente, questi prezzi non sono ancora stati confermati e non lo saranno fino all'annuncio ufficiale dello Z Flip 4 il 10 agosto. Si prevede che lo Z Flip 4 manterrà un design simile al suo predecessore, con la possibilità di un display più grande. Potete leggere tutte le indiscrezioni relative allo Z Flip 4 nel nostro articolo separato.

Scritto da Britta O'Boyle.