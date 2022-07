Ecco quanti telefoni pieghevoli ha effettivamente venduto Samsung

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung è stata sicuramente in testa alla classifica dei telefoni pieghevoli. Dopo aver lanciato il Galaxy Fold nel 2019, l'azienda ha fatto seguito con il Galaxy Z Flip nel 2020, prima di aggiornare la seconda generazione di Z Fold 2 alla fine del 2020 e di nuovo nel 2021.

L'azienda sta dominando il mercato dei telefoni pieghevoli, con aziende del calibro di Moto Razr che faticano a trovare una forma, Huawei che si è ritirata e altre che sono rimaste un paio di passi indietro.

Ma quanti telefoni pieghevoli ha venduto Samsung?

Ebbene, grazie a un editoriale del dottor TM Roh, presidente e responsabile del settore MX Business di Samsung, ora sappiamo che nel 2021 Samsung ha venduto quasi 10 milioni di telefoni pieghevoli.

Sappiamo anche che si tratta di un aumento del 300% rispetto al 2020, il che suggerisce che Samsung ha venduto circa 3,3 milioni di telefoni pieghevoli nel 2020. Ricordiamo che questo è l'anno in cui è stato introdotto il Flip insieme al Fold aggiornato.

Se si va un po' più in là, ci vengono forniti ulteriori dettagli ed è il momento di fare un po' di matematica da scuola superiore. Samsung afferma che nel 2021 il 70% degli acquirenti di Galaxy pieghevoli ha scelto il Galaxy Z Flip, mentre solo il 30% ha acquistato il più grande Galaxy Z Fold.

Applicando questo dato ai quasi 10 milioni di dispositivi, si ottengono circa 7 milioni di vendite di Galaxy Z Flip e circa 3 milioni di vendite di Galaxy Z Fold nel 2021.

Il Galaxy Z Flip sarà probabilmente il dispositivo più popolare per una serie di motivi. Innanzitutto, è più economico e quindi più accessibile a un maggior numero di acquirenti.

In secondo luogo, è ciò che la gente si aspettava da un telefono pieghevole: diventa più piccolo, invece di diventare più grande. Mentre il Galaxy Z Fold viene presentato come un dispositivo che consente di accedere a un display più grande per essere più produttivi, non mancano coloro che lo definiscono un tablet pieghevole.

Lo Z Flip, invece, ha un fascino retrò che ricorda i telefoni pieghevoli del passato, ma si chiude in modo da poterlo infilare facilmente in borsa o in tasca.

Questi dettagli arrivano mentre ci avviciniamo al lancio del Galaxy Z Fold 4 e del Galaxy Z Flip 4, con Samsung che cerca di far crescere il mercato dei dispositivi pieghevoli con i suoi dispositivi di quarta generazione.

L'evento di lancio Galaxy Unpacked è previsto per il 10 agosto, quando vedremo se Samsung ha fatto abbastanza per spingere ulteriormente l'aumento delle vendite.

Scritto da Chris Hall.