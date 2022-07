Le prime foto stampa di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 sono trapelate

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha confermato che il 10 agosto terrà un evento in cui si prevede che verranno annunciati i modelli Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Watch 5.

L'azienda ha annunciato ufficialmente l'evento solo il 19 luglio, anche se la data era già trapelata in precedenza e le fughe di notizie non mostrano segni di rallentamento.

Evan Blass - che ha un'ottima reputazione - ha pubblicato un paio di scatti del Galaxy Z Fold 4 e del Galaxy Z Flip 4, rivelando cosa possiamo aspettarci dai nuovi smartphone pieghevoli.

Anche se non sembra cambiare molto, i pulsanti di entrambi i modelli sembrano essere più evidenti e le cornici più angolari. Nelle immagini è possibile vedere anche l'offerta di colori di entrambi i modelli.

Il Galaxy Z Fold 4 dovrebbe avere un aspetto simile al suo predecessore, con un design a libro. Si è parlato di una S Pen integrata, anche se l'immagine di Blass di questo dispositivo non conferma né smentisce questa voce.

Anche il Galaxy Z Flip 4 dovrebbe seguire le orme del suo predecessore, con una piega orizzontale. Si dice che potrebbe essere dotato di un display esterno più grande, ma anche in questo caso l'immagine di Blass non conferma né smentisce questa ipotesi.

Per ora non c'è nulla di ufficiale, se non la data del prossimo Samsung Galaxy Unpacked. Potete leggere tutte le indiscrezioni relative al Galaxy Z Fold 4 e al Galaxy Z Flip 4 nei nostri articoli separati.

Scritto da Britta O'Boyle.