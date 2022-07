Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Recentemente Samsung ha condiviso un puzzle che suggeriva l' imminente annuncio di un evento, e ora l'azienda ha confermato che terrà effettivamente un evento Galaxy Unpacked ad agosto.

L'evento, che inizierà alle 9:00 ET del 10 agosto 2022, sarà trasmesso in live-streaming su Samsung.com. Pocket-lint ha in programma di coprire l'evento e di riportare le ultime notizie.

Samsung ha pubblicato un teaser dell'invito che indica fortemente che i dispositivi pieghevoli saranno al centro dell'evento. Al centro dell'invito c'è un dispositivo a forma di Galaxy Z Flip parzialmente piegato. Forse si tratta del Galaxy Z Flip 4?

In ogni caso, si può presumere che Samsung utilizzerà l'evento per annunciare nuovi dispositivi pieghevoli, forse anche i successori dei Galaxy Z Flip 3 e Fold 3 dello scorso anno .

Si vocifera che il Galaxy Z Flip 4 riceverà un leggero aggiornamento: potrebbe avere la stessa forma, la doppia fotocamera posteriore e il pulsante di accensione laterale/sensore di impronte digitali del Flip 3. Il Galaxy Z Fold 4, invece, dovrebbe avere un design aggiornato e una diversa configurazione della fotocamera posteriore.

Entrambi i dispositivi sono ampiamente previsti per il prossimo evento di Samsung.

È probabile che vengano presentati anche inuovi Galaxy Watch, dato che la promozione di Samsung per il pre-ordine menziona sconti per un orologio e per gli auricolari.

Scritto da Maggie Tillman.