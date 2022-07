Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung potrebbe abbandonare i chip Exynos dalle versioni globali della sua prossima serie di smartphone di punta, il Galaxy S23.

Questo almeno secondo l'affidabile analista di settore Ming-Chi Kuo, il quale osserva che l'azienda coreana si atterrà esclusivamente ai processori Qualcomm Snapdragon sui prossimi dispositivi della serie S.

Si tratterebbe di un netto cambiamento di strategia rispetto a quanto visto negli ultimi anni, in cui Samsung ha utilizzato Snapdragon nella versione statunitense dei suoi smartphone e ha conservato i chip Exynos per quelli europei e asiatici.

Le differenze sono state minime, ma in genere i test sulla durata della batteria e sulle prestazioni hanno dimostrato che l'hardware di Qualcomm è in grado di fornire un'esperienza migliore rispetto a quello di Samsung.

Kuo indica che si tratta di un problema difficile da ignorare per Samsung.

"L'S23 potrebbe non adottare l'Exynos 2300 prodotto da Samsung a 4 nm perché non può competere con l'SM8550 sotto tutti gli aspetti", ha dichiarato l'analista su Twitter, parlando dei prossimi chip di Samsung e Qualcomm.

Se Samsung punta sul chip di punta di Qualcomm per la prossima serie S, la piattaforma Exynos si troverà in una posizione difficile.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Tuttavia, dovremo aspettare ancora un bel po' per sapere con certezza se è questo ciò che l'azienda ha in mente. Sebbene le voci sul Galaxy S23 stiano iniziando a prendere piede, il suo annuncio ufficiale non è previsto prima dell'inizio del 2023.

Prima di allora, dovremo attendere i Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, che saranno presentati il mese prossimo.

Scritto da Conor Allison.