OnePlus Nord 2T vs Samsung Galaxy A53: quale comprare?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Per un po' di tempo, OnePlus è stata la paladina dell'offerta di grandi prestazioni senza prezzo. E questo è ancora vero, almeno per quanto riguarda la famiglia Nord. Il OnePlus Nord 2T è un ottimo telefono per il prezzo che costa, ma come si colloca rispetto ai concorrenti mid-rangers dei grandi nomi? In particolare, il Galaxy A53 di Samsung.

Entrambi hanno prezzi di vendita al dettaglio molto simili e ognuno ha i suoi punti di forza e di debolezza. Per quale motivo dovreste spendere i vostri soldi? Guardate il video qui sotto per scoprire le nostre opinioni, oppure continuate a leggere qui sotto.

OnePlus: 159,1 x 73,2 x 8,2 mm - 190g

Samsung: 159,6 x 74,8 x 8,1 mm - 189g

OnePlus: vetro anteriore e posteriore, cornice in plastica - nessuna classificazione di impermeabilità

Samsung: Parte anteriore in vetro, retro e cornice in plastica - resistenza all'acqua/alla polvere con grado di protezione IP67

A differenza di altri confronti tra prodotti di prezzo simile, le differenze tra i due telefoni sono immediatamente evidenti anche quando si tratta di design di base. Sia che si parli di forma, sia che si parli di sensazione al tatto o di materiali utilizzati, sono completamente diversi in modi che fanno la differenza nell'esperienza d'uso.

Ad esempio, il Samsung ha un retro completamente piatto, mentre OnePlus ha scelto i bordi curvi. Se si aggiunge il fatto che il Samsung ha un retro in plastica morbida e il OnePlus in vetro lucido, è difficile immaginare che si sentano più diversi.

Da un lato, i bordi curvi del OnePlus lo rendono più comodo da tenere in mano. Tuttavia, il retro lucido e brillante è molto più scivoloso di quello del Samsung e quindi potrebbe essere necessario un po' più di grip per tenerlo in mano o, come minimo, scivolare da molte superfici.

È uno di quei casi strani in cui preferiamo la sensazione in mano del OnePlus, ma per motivi pratici probabilmente sceglieremmo l'approccio di Samsung. E questo senza parlare del design dell'alloggiamento della fotocamera. Mentre Samsung ha un'area minima e sottile che sale senza soluzione di continuità dallo stesso materiale del pannello posteriore, OnePlus ha una mostruosità sporgente che non ha affatto un bell'aspetto.

Per quanto riguarda la parte anteriore, entrambi hanno display piatti con fotocamere a fori. Samsung ha optato per la fotocamera al centro, che secondo noi ha molto più senso, se non altro perché riteniamo che sia meno d'intralcio e che aiuti la parte frontale ad avere un senso di simmetria.

L'altro aspetto da considerare dal punto di vista del design è la resistenza all'acqua e alla polvere. Il telefono di Samsung ha ottenuto la certificazione IP67, il che significa che può essere immerso in acque poco profonde senza problemi. Nord ha una certa resistenza all'acqua e probabilmente sopravviverà a qualche schizzo o incidente quotidiano, ma non ha una classificazione ufficiale.

Un aspetto secondario a favore di OnePlus: il feedback aptico. Quando si digita, il Samsung ha una sensazione di ronzio molto più economica come feedback, mentre il OnePlus ha una sensazione di picchiettamento più sottile, che è molto più piacevole.

OnePlus: 6,43 pollici AMOLED 90Hz - risoluzione 1080 x 2400

Samsung: AMOLED da 6,5 pollici a 120 Hz - risoluzione 1080 x 2400

OnePlus: OxygenOS basato su Android 12

Samsung: OneUI basata su Android 12

L'aspetto interessante è che, almeno dal punto di vista delle specifiche tecniche, i due display sono molto simili. Quello di Samsung è leggermente più grande, 6,5 pollici, rispetto ai 6,43 pollici del OnePlus, ma i due display condividono la stessa risoluzione di 1080 x 2400 ed entrambi sono rivestiti con lo stesso Gorilla Glass 5.

Detto questo, c'è comunque una differenza. Ad esempio, la frequenza di aggiornamento di picco di 120 Hz di Samsung è superiore ai 90 Hz di OnePlus Nord. Tuttavia, questo potrebbe non fare la differenza che si pensa. Come discuteremo nella sezione dedicata alle prestazioni, quello che dovrebbe sembrare più fluido e veloce non lo è per la maggior parte del tempo.

Guardandoli fianco a fianco, con entrambi in modalità naturale, si nota una differenza anche nei colori e nel contrasto. Il OnePlus, ad esempio, sembra essere un po' più saturo e ha un contrasto più elevato, che può far risaltare maggiormente le immagini. Tuttavia, questo ha i suoi svantaggi. Abbiamo riscontrato che con le carnagioni più chiare/bianche, l'impressione generale è quella di un look molto più rosa/rossastro. In effetti, gli arancioni, i rosa e i rossi tendono a essere un po' troppo saturi.

Il look naturale di Samsung è più naturale e fedele alla realtà. Con una tonalità leggermente più dorata, è meno aggressivo sui rossi e rende le cose più morbide e piacevoli. Naturalmente, entrambi consentono di personalizzare in qualche misura i colori e la calibrazione e permettono di scegliere impostazioni con colori più vivaci, oltre a modificare il bilanciamento del bianco.

Per quanto riguarda la luminosità, non sembra esserci molta differenza. Sono entrambi relativamente luminosi.

Dal punto di vista del software, entrambi eseguono sistemi basati su Android 12. Samsung ha un approccio piuttosto pesante con OneUI e molte app precaricate da Samsung. OnePlus ha OxygenOS, che non aggiunge molti extra ed è più pulito sotto molti aspetti.

Samsung, tuttavia, garantisce un impegno piuttosto lungo per quanto riguarda il software e le patch di sicurezza. OnePlus garantisce 2-3 anni di aggiornamenti principali.

OnePlus: processore MediaTek Dimensity 1300

Samsung: Processore Exynos 1280

OnePlus: 8 GB/128 GB o 12 GB/256 GB

Samsung: 4GB, 6GB o 8GB di RAM - 128GB o 256GB di storage

OnePlus: batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 80 W

Samsung: Batteria da 5000mAh con ricarica da 25W

Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità e la batteria, come abbiamo accennato nella sezione dedicata al software, l'approccio di OnePlus al software sembra molto orientato alla leggerezza, alla fluidità e alla velocità, e questo si traduce in un'esperienza di utilizzo del telefono molto più reattiva rispetto al Samsung.

La differenza nelle attività di tutti i giorni o nella semplice navigazione dell'interfaccia utente è notte e giorno. È molto più fluida e veloce. O meglio, più reattiva. L'interfaccia di Samsung può risultare veloce, ma come abbiamo notato con i modelli S22 più costosi, alcune aree dell'interfaccia sembravano ritardare e balbettare un po'.

Dal punto di vista del processore, il Nord 2T ha il processore MediaTek Dimensity 1300 che, pur non essendo un'ammiraglia, ha prestazioni elevate. Non abbiamo riscontrato alcun problema nel caricare i nostri giochi o le nostre applicazioni preferite.

Confrontandoli uno accanto all'altro, il Nord è stato notevolmente più veloce nel caricarli rispetto al Samsung. Anche le applicazioni di base come Twitter, Amazon shopping o YouTube impiegano circa un secondo in più con l'Exynos 1280. Inoltre, il Nord è dotato di una maggiore quantità di RAM rispetto al Samsung. Almeno nel Regno Unito, il Nord ha 8GB o 12GB di RAM e 128GB o 256GB di storage. Il Samsung è dotato di 6 GB e 128 GB, ma ha anche la possibilità di espanderli tramite scheda MicroSD.

Per quanto riguarda la durata della batteria, probabilmente non è una sorpresa che, nella maggior parte dei casi, dopo un giorno di utilizzo del Samsung ne sia rimasta di più rispetto al OnePlus. Questo era prevedibile, vista la batteria più grande da 5000 mAh rispetto a quella da 4500 mAh del Nord 2T. Con 2-3 ore di utilizzo relativamente leggero (social media e simili), il Nord terminava la giornata con una quantità di batteria residua compresa tra il 35 e il 40%, mentre il Samsung era più vicino al 50%, il che lo rendeva quasi una batteria da due giorni.

Tuttavia, i due modelli non potrebbero essere più diversi per quanto riguarda i tempi di ricarica. Il caricabatterie a filo da 80 W di OnePlus Nord 2T, fornito nella confezione, può ricaricare la batteria del telefono in circa 27 minuti. E la maggior parte della ricarica avviene in soli 15 minuti.

Quello di Samsung raggiunge solo i 25W, e solo se si dispone di un caricabatterie compatibile. Non ne viene fornito uno.

OnePlus: 50MP primaria, 8MP ultralarga, 2MP sensore di profondità

Samsung: 64MP primaria, 12MP ultrawide, 5MP macro, 5MP sensore di profondità

Sebbene i sistemi di fotocamere siano simili, non sono identici. Entrambi sono caratterizzati da fotocamere primarie a risoluzione più elevata. OnePlus sceglie 50 megapixel, Samsung 64 megapixel. Poi i due hanno le ultra widescreen: OnePlus 8 megapixel, Samsung 12 megapixel.

Ci sono poi i sensori aggiunti a bassa risoluzione. OnePlus ha una profondità di 2 megapixel, mentre Samsung ha una macro da 5 megapixel e una profondità di 5 megapixel. Per questo confronto, tuttavia, ci concentreremo sulle lenti primarie e ultrawide, piuttosto che sulle inutili lenti aggiuntive a bassa risoluzione.

Utilizzando il Nord insieme al Samsung, abbiamo constatato che la fotocamera principale del Nord 2T è per la maggior parte robusta. Produce immagini nitide con luci e ombre ben bilanciate. Non ci sono sovraesposizioni assurde o contrasti orrendi.

Inoltre, rispetto al Samsung, abbiamo riscontrato una rappresentazione più realistica dei colori. Il Samsung si spinge un po' più verso il falso/iperreale, come si vede nei verdi. OnePlus sembra spingere maggiormente verso un aspetto più caldo/arancione. Il Samsung sembra anche sovraesporre un po' a volte.

Quando si tratta di ultrawide, invece, è il contrario. La fotocamera del Nord 2T è notevolmente più scadente quando si tratta di dettagli, bilanciamento delle luci e delle ombre. I risultati sono piuttosto slavati e privi di nitidezza rispetto al Samsung.

Samsung fa anche un discreto lavoro di bilanciamento dei risultati tra le due fotocamere. Quindi, nonostante, a nostro avviso, il Nord abbia la fotocamera principale più potente, l'utlrawide ne riduce davvero l'esperienza. Preferiremmo avere due fotocamere almeno un po' simili in termini di risultati, anche se quella principale non è la migliore in assoluto.

OnePlus: 369 euro

Samsung: 399 euro

Se si considerano i prezzi al dettaglio, la differenza di costo tra i due telefoni è minima. Il prezzo di partenza per la variante da 8 GB/128 GB del Nord 2T è di 369 euro.

Per Samsung, il prezzo di vendita al pubblico è di 399 sterline, ma la maggior parte dei rivenditori lo ha già scontato e potreste persino scoprire che l'offerta migliore nella vostra zona è più economica di quella di OnePlus.

Alla fine la scelta si riduce a due fattori chiave: Prestazioni/velocità e fotocamere.

Se volete un telefono che sia fluido, che carichi rapidamente qualsiasi app e che si occupi delle sue attività con una certa velocità, il OnePlus è il vostro telefono. Inoltre, si ricarica molto rapidamente e l'esperienza software è meno pesante.

A favore di Samsung ci sono i risultati più coerenti tra le fotocamere e la maggiore durata della batteria. Inoltre, negli ultimi mesi Samsung è stata generalmente più brava a distribuire aggiornamenti software e di sicurezza.

Scritto da Cam Bunton.