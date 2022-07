Samsung lancia il robusto Galaxy XCover6 Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha presentato l'XCover6 Pro, un telefono che si rivolge a tutti coloro che lavorano in ambienti in cui è indispensabile poter contare sul proprio telefono.

È il primo dei telefoni per la produttività di Samsung a essere dotato di connettività 5G, il che rappresenterà una grande spinta per tutti coloro che lavorano sul campo ma che desiderano comunque una connessione internet veloce come un fulmine quando c'è copertura.

Una caratteristica estremamente gradita in qualsiasi telefono, che nel corso degli anni è diventata sempre più rara, è la batteria rimovibile: l'XCover6 offre proprio questo, consentendo di inserire una batteria carica quando la propria si esaurisce, per un'autonomia totale che arriva fino a quando si è disposti a tenere le batterie cariche.

Il sistema DeX di Samsung consente di utilizzare il telefono come un computer portatile collegandolo a un display, un'opzione presumibilmente più utile a livello professionale di quanto non lo sia per la maggior parte delle persone su altri dispositivi Samsung.

Il telefono è dotato di impermeabilità IP68 e di certificazione MIL-STD-810H, quindi è costruito per resistere anche a condizioni atmosferiche estreme e, a quanto pare, è stato dotato di regolazioni specifiche per garantire il funzionamento in situazioni di umidità e pioggia all'aperto.

Secondo Samsung, riceverà aggiornamenti di sicurezza per almeno cinque anni e aggiornamenti del sistema operativo per quattro, mentre la batteria sostituibile e l'uso di plastica riciclata dovrebbero ridurre in qualche modo l'impatto sull'ambiente.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il dispositivo ha un display da 6,6 pollici a 120 Hz, uno spessore di poco inferiore ai 10 mm e due fotocamere posteriori: una principale da 50 MP e una ultrawide da 8 MP. Lo spazio di archiviazione a bordo è di 128 GB ed è integrato da uno slot per schede microSD per l'espansione.

Il telefono dovrebbe essere disponibile nel corso del mese di luglio, ma non si conosce ancora il prezzo.

Scritto da Max Freeman-Mills.