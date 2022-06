Samsung Galaxy S23 potrebbe avere una fotocamera frontale migliorata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un nuovo rapporto, Samsung potrebbe aggiornare un componente fondamentale della sua linea di smartphone di punta Galaxy S23.

GalaxyClubNL afferma di aver appreso da fonti che il telefono avrà una nuova fotocamera per selfie da 12MP, rispetto ai 10MP che i telefoni Galaxy hanno da qualche anno a questa parte.

Anche se i componenti esatti possono essere cambiati e i significativi miglioramenti del software hanno portato a prestazioni sempre migliori per i selfie, è comunque bello sentire che potremmo ottenere un aumento della risoluzione grezza.

Questo potrebbe significare selfie più nitidi da parte di telefoni che avrebbero buone prestazioni su questo fronte anche se non fosse cambiato nulla, anche se rimane una grande variabile potenziale.

Lefotocamere sotto il display (UPC) stanno iniziando a diventare un po' più comuni e se Samsung sta rivisitando la fotocamera per i selfie sul suo telefono principale, potrebbe essere il momento di passare a un nuovo formato utilizzando proprio una UPC.

Samsung non ha ancora comunicato ufficialmente che si muoverà in questa direzione, ma non c'è da sorprendersi: non ci si può aspettare di conoscere dettagli ufficiali sul telefono prima di un bel po' di tempo.

Scritto da Max Freeman-Mills.