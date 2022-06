Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'imminente Galaxy Z Flip 4 di Samsung potrebbe cambiare il design del suo telefono a conchiglia, ma una nuova fuga di notizie suggerisce che ci sarà un cambiamento significativo anche sotto il cofano.

Sammobile ha messo le mani sulle immagini di un nuovo sistema a doppia batteria che alimenterà lo Z Flip 4, con un'unità da 2.555 mAh abbinata a una più piccola da 1.040 mAh. La capacità totale è di 3.700 mAh, un notevole miglioramento rispetto allo Z Flip 3. Il telefono aveva una capacità di 3.330 mAh.

Quel telefono aveva una batteria da 3.330 mAh, quindi si tratta di un aumento discreto che potrebbe risultare in una migliore durata della batteria per l'utente effettivo.

Naturalmente, tutto dipende anche dal fatto che Samsung stia cercando di estrarre dal nuovo telefono funzioni più avide di energia.

Se il telefono ha un display potenziato, ad esempio, la maggiore capacità della batteria potrebbe essere controbilanciata dall'aumento della richiesta da parte dell'hardware.

A quanto pare, però, il telefono sarà anche in grado di ricaricarsi a 25W, quindi la ricarica più veloce dovrebbe essere comunque presente.

Non ci sono notizie ufficiali da parte di Samsung sullo Z Flip 4, ma le voci e le fughe di notizie si fanno sempre più insistenti, per cui potrebbe non essere troppo lontano il momento in cui sentiremo qualcosa di più concreto.

Scritto da Max Freeman-Mills.