Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono emerse immagini leaked che sembrano mostrare il Samsung Galaxy Z Flip 4, mostrando il display dello smartphone e una piega quasi inesistente.

Negli ultimi mesi sono emerse numerose indiscrezioni sul Galaxy Z Flip 4, ma questa sarebbe la prima occasione in cui il dispositivo è trapelato in carne e ossa.

Le immagini corrispondono anche ai rendering precedenti, con solo un leggerissimo riflesso che mostra la piega del display precedentemente apparsa. Le immagini, come si può vedere qui sotto, mostrano il presunto Z Flip 4 sia con il display aperto e chiuso, sia lateralmente.

L'esterno lucido del telefono sembra essere stato sostituito da una finitura opaca per questo particolare modello, ma, a parte questo, è molto difficile individuare differenze evidenti tra lo smartphone trapelato e l'attuale Galaxy Z Flip 3.

Va notato, inoltre, che anche la piega del display principale potrebbe non essere diventata meno evidente. Sebbene appaia meno invadente nelle immagini trapelate, abbiamo anche molta esperienza nell'uso di questo telefono e il modo in cui appare dipende dal punto in cui la luce rimbalza sulla piega.

Altrove, il display anteriore sembra essere unito a una configurazione a doppia fotocamera, e la stessa fotocamera selfie a buchi è presente sullo schermo principale.

Ci aspettiamo di vedere annunci ufficiali per la prossima generazione di telefoni pieghevoli di Samsung verso agosto - che dovrebbe includere anche lo Z Fold 4 - quindi non c'è molto da aspettare prima di vedere cosa è cambiato esattamente tra le generazioni.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 13 giugno 2022

Da qui ad allora, però, dovrebbero trapelare molte altre indiscrezioni e fughe di notizie, quindi rimanete sintonizzati.

Scritto da Conor Allison.