Samsung sta trasformando Samsung Pay in un portafoglio per carte, password, biglietti e chiavi digitali

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Con una mossa che forse non sorprenderà nessuno, Samsung ha annunciato di voler integrare Samsung Pass in Samsung Pay. Il cambiamento rispecchia l'annuncio di Wallet di Google, che prevede un'unica posizione per tutti i token sicuri, invece di averli sparsi in diverse app.

Samsung manterrà il nome Samsung Pay, ma il servizio sarà molto più completo, in modo che tutti gli elementi che si desidera tenere al sicuro saranno in un unico luogo, e questo si estenderà anche agli asset digitali, come i Bitcoin.

L'aggiornamento è in fase di lancio in Corea del Sud e sarà esteso anche ad altre regioni, quando avremo un'idea più precisa di cosa sarà supportato.

Il nuovo servizio consentirà di accedere alle carte d'imbarco delle compagnie aeree, ad esempio, e di registrare chiavi digitali per l'accesso alle automobili.

L'utilità di un'applicazione di questo tipo dipenderà in gran parte dalla capacità di integrare tutti i servizi che si desidera utilizzare.

Naturalmente, si tratterà di una competizione con il nuovo Wallet di Google, così come in passato i dispositivi Samsung hanno offerto la possibilità di scegliere tra Samsung Pay e Google Pay.

Il cambiamento riguarderà i dispositivi con sistema operativo Android 9 o superiore, ma al momento non è chiaro quando saranno introdotti i cambiamenti negli Stati Uniti o in Europa.

Scritto da Chris Hall.