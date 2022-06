Suggerimenti e trucchi per Samsung Galaxy A53: 13 funzioni interessanti da provare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ogni telefono Android ha una serie di modifiche software che lo allontanano dall'esperienza che si avrebbe acquistando un Pixel o un Nokia Android economico. Qualcosa che lo rende unico per quel produttore. Questo è certamente vero per Samsung, che carica la propria One UI su telefoni come il Galaxy A53 5G.

Nel video che segue vi mostriamo una raccolta delle funzioni che abbiamo trovato più utili nel tempo trascorso con il telefono, e la maggior parte di esse non è limitata al Galaxy A53. Se avete un telefono Samsung moderno con Android 12, dovreste trovare la maggior parte di queste funzioni anche per voi.

La luminosità automatica degli smartphone è diventata molto buona negli ultimi anni, ma a volte è un'area che non è altrettanto buona su questi prodotti di fascia media. A volte si desidera regolare manualmente la luminosità senza dover scorrere due volte il dito per raggiungere il controllo. Per facilitare l'accesso alla luminosità, è possibile visualizzarla con un solo passaggio verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Basta scorrere due volte verso il basso per far apparire la schermata delle impostazioni rapide e toccare i tre punti nell'angolo. Ora scegliete l'opzione "Layout pannello rapido", quindi "Controllo luminosità". Toccate "Mostra sempre" e ora, ogni volta che scorrete verso il basso le notifiche, avrete un cursore della luminosità del display nella parte superiore dello schermo.

A volte ci siamo accorti che con alcune app, in particolare i giochi, la grafica non sempre si adatta allo schermo. In questo caso, Samsung inserisce una barra in alto per nascondere il foro della fotocamera. Tuttavia, è possibile modificare manualmente questo aspetto per qualsiasi app.

Per esempio, se si vuole cambiare Mario Karts o Call of Duty, basta andare in Impostazioni > Display e trovare "Applicazioni a schermo intero" nell'elenco. Ora scegliete l'opzione di ritaglio della fotocamera in basso e vedrete un elenco di tutte le app installate. Trovate quella che volete cambiare, selezionatela e, se non volete una barra nera in alto, scegliete "Mostra ritaglio fotocamera".

Ora l'app dovrebbe riempire lo schermo.

Una funzione abbastanza sconosciuta sui telefoni Samsung, ma presente da un paio d'anni, è la capacità di Adapt Sound. Con questa funzione si può fare in modo che le frequenze della musica ecc. siano sintonizzate sulle proprie orecchie e si può scegliere una preimpostazione basata sull'età o testare il proprio udito.

Per utilizzarla, assicurarsi di aver collegato un paio di auricolari o cuffie e di trovarsi in una stanza tranquilla al chiuso, lontano da qualsiasi rumore. Andate quindi su Impostazioni > Suoni e vibrazioni e poi su "Qualità del suono ed effetti". Nella schermata successiva vedrete un'opzione che dice "Adatta suono". Sceglietela e poi toccate una delle preimpostazioni per la vostra età, se volete, oppure per una regolazione più precisa toccate la levetta "Prova il mio udito".

Eseguite il test, che vi consentirà di verificare la capacità di percepire le diverse frequenze più alte o più basse e quindi di creare un'impostazione di equalizzazione specifica per voi, che verrà applicata ogni volta che collegherete le cuffie o gli auricolari in futuro.

Per far sembrare il telefono il più veloce e fluido possibile, è necessario sfruttare la frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Non è abilitata per impostazione predefinita, ma se andate in Impostazioni > Display e scegliete l'opzione "Fluidità di movimento" troverete due impostazioni. Scegliete quella più alta per abilitare il picco di 120Hz.

Non è una funzione nuova, ma ci sono molte persone che hanno difficoltà a vedere testi e icone piccoli o che preferiscono che tutto sia più grande sullo schermo. È possibile regolare questa funzione andando su Impostazioni > Display e scegliendo "Zoom schermo". Regolate il cursore fino a ottenere una dimensione confortevole per voi.

Ok, il telefono non si autodistruggerà letteralmente. Piuttosto, è possibile attivare il reset di fabbrica automatico del telefono e la cancellazione di tutti i dati dopo 15 tentativi falliti di sblocco. (Forse non è il caso di attivarlo se avete dei bambini a cui piace indovinare il codice PIN).

Aprite Impostazioni > Schermata di blocco e trovate "Impostazioni di blocco sicuro". È vicino alla parte superiore dell'elenco. Inserite il vostro codice PIN e nella schermata successiva vedrete un'opzione di ripristino automatico dei dati di fabbrica. Attivandola, si attiverà la funzione che cancella completamente il telefono quando qualcuno tenta - senza successo - di sbloccarlo per 15 volte.

Per impostazione predefinita, si accede al cassetto delle app scorrendo verso l'alto dalla parte inferiore del display nella schermata Home. Tuttavia, potrebbe essere più facile e comodo avere un pulsante da premere.

Se ne volete uno, andate in Impostazioni > Schermata Home e vedrete una levetta accanto a un'opzione che dice "Mostra il pulsante della schermata delle app sulla schermata Home". Attivatelo e avrete un classico pulsante Android sulla schermata Home per avviare il cassetto delle applicazioni.

Negli ultimi anni i produttori di telefoni Android hanno deciso che avreste preferito che il pulsante sleep/wake fosse un pulsante per l'avvio dell'assistente intelligente. Tuttavia, è possibile ripristinare la funzionalità del pulsante di accensione. Andate in Impostazioni > Funzioni avanzate > Tasto laterale e alla voce "Premere e tenere premuto" scegliete l'opzione "Menu spegnimento". Ora, quando si tiene premuto il pulsante, si otterranno le opzioni di spegnimento/riavvio al posto di Bixby.

Nello stesso menu del suggerimento precedente è presente anche un'opzione per la doppia pressione. Per impostazione predefinita, quando si preme due volte il pulsante laterale si avvia la fotocamera. Tuttavia, è possibile scegliere di fargli fare qualcos'altro. Ad esempio, l'abbiamo trovato molto utile per avviare Google Pay. Toccate quindi "Apri app" e vedrete un elenco di tutte le vostre app. Scegliete Google Pay o Samsung Pay dall'elenco delle app, a seconda del servizio che preferite utilizzare.

Come molti altri produttori di telefoni Android, Samsung dispone di un software game launcher progettato per ottimizzare le impostazioni per i giochi. Tuttavia, nel software sono già disponibili una serie di piccoli giochi casuali pronti per essere giocati. Si tratta di semplici puzzle, ma possono essere divertenti per passare il tempo.

Basta aprire l'applicazione Game Launcher e toccare la scheda Instant Play nella parte inferiore dello schermo. A questo punto, scegliete il gioco da giocare e potrete accedervi direttamente senza installare nient'altro.

Una caratteristica relativamente recente di Samsung è la funzione "miglior scatto" che aiuta a mettere in fila la propria inquadratura. Aprite l'app fotocamera e toccate l'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo in alto, quindi trovate "Suggerimenti di scatto". Attivatela e ora, quando caricate la visualizzazione della fotocamera in modalità foto, vedrete un punto sullo schermo che vi aiuterà ad allineare l'inquadratura.

Quando si scorre il pulsante di scatto, per impostazione predefinita, si crea una raffica di scatti. Questo può essere molto utile quando si riprendono oggetti in rapido movimento. Tuttavia, è possibile modificare questa azione in modo che invece di scattare una raffica di foto, crei una GIF in movimento.

Aprite di nuovo le impostazioni della fotocamera toccando l'ingranaggio nell'app fotocamera, ora selezionate l'opzione "Scorri il pulsante di scatto verso" e selezionate "crea GIF". Ora, quando si torna alla fotocamera e si passa il dito sul pulsante di scatto e si tiene premuto, si scatta una raffica di foto e le si trasforma in un'animazione.

Per impostazione predefinita, quando si gira un video, la fotocamera è impostata su 1080p o Full HD. Ma è abbastanza facile cambiarla in 4K. Basta aprire l'app fotocamera, andare in modalità video e toccare l'icona FHD nella barra degli strumenti superiore, quindi scegliere "UHD". Ora i video saranno catturati con una risoluzione più alta.

Per un elenco più completo di trucchi e suggerimenti software, abbiamo una raccolta molto approfondita nella nostra rubrica trucchi e suggerimenti per il Samsung Galaxy S22. Alcuni di questi sono limitati al modello di punta, ma molti saranno disponibili anche per gli utenti di Galaxy A53, A73 e A33.

