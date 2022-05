Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung dovrebbe annunciare nuovi modelli della gamma Galaxy Z pieghevole entro la fine dell'anno, con il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4, di cui si vocifera.

Abbiamo già sentito molto parlare del Galaxy Z Flip 4 e abbiamo visto i rendering del dispositivo, ma ora è trapelato anche su Geekbench (via Sammobile) che suggerisce che arriverà con il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, attualmente non annunciato, che ha il nome in codice di Taro.

Secondo il database di Geekbench, il modello statunitense del Galaxy Z Flip 4 avrà anche 8 GB di RAM e Android 12.

La fuga di notizie non rivela nient'altro in termini di specifiche, anche se precedenti rapporti hanno affermato che lo Z Flip 4 sarà dotato di una batteria potenziata a 3700 mAh, di un display esterno più grande di oltre 2 pollici e di un display principale con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo pieghevole orizzontalmente dovrebbe avere una struttura più sottile rispetto al Galaxy Z Flip 3, una cerniera ridisegnata e una resistenza all'acqua e alla polvere IPX8.

Non sono ancora trapelate informazioni sulla fotocamera, quindi non è ancora chiaro quale sarà la configurazione della parte posteriore dello Z Flip 4, anche se si dice che potrebbe essere più economico del Galaxy Z Flip 3 e disponibile in quattro colori: oro, grigio, azzurro e viola. Potete leggere tutte le indiscrezioni sul Samsung Galaxy Z Flip 4 nella nostra rubrica a parte.

Scritto da Britta O'Boyle.