Samsung Galaxy Z Flip 4: indiscrezioni: Qual è la storia fino ad ora?

(Pocket-lint) - Samsung ha già annunciato la sua gamma di punta Galaxy S e le aggiunte ai suoi smartphone di fascia media Galaxy A quest'anno, ma siamo ancora in attesa di aggiornamenti per la sua gamma pieghevole Galaxy Z.

Sono circolate voci sia sul Galaxy Z Fold 4 che sul Galaxy Z Flip 4. Abbiamo già parlato del modello a libro Z, che è stato presentato in un'altra occasione. Abbiamo parlato del Galaxy Z Fold 4 in un articolo separato, ma qui ci concentriamo sul Galaxy Z Flip 4, il telefono pieghevole orizzontale. Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora.

Agosto/Settembre 2022

Più economico dello Z Flip 3?

Al momento non ci sono voci concrete che suggeriscano una data esatta per il lancio del Samsung Galaxy Z Flip 4, anche se si prevede che venga annunciato insieme al Galaxy Z Fold 4 nell'agosto 2022 o nel settembre 2022.

Il Galaxy Z Flip 3 e lo Z Fold 3 sono stati entrambi annunciati ad agosto 2021 prima di essere messi in vendita alla fine di agosto 2021. Poiché il mese di agosto è stato precedentemente riservato alla serie Galaxy Note, è logico che la serie Galaxy Z Fold prenda questo posto, visto che quest'anno non ci sarà un Note.

In termini di prezzo, ci aspettiamo che il Galaxy Z Flip 4 sia più o meno come il suo predecessore, che partiva da 999 dollari negli Stati Uniti e 949 sterline nel Regno Unito. Alcune indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo subirà un taglio di prezzo, per il quale siamo ovviamente a favore, ma per il momento non c'è nulla di confermato.

Miglioramento del grado di protezione IP?

Display esterno più grande

Quattro colori

Il design del Samsung Galaxy Z Flip non è cambiato molto dal suo lancio, a parte il display della cover, e sembra che lo stesso avverrà anche l'anno prossimo. Si dice che ci saranno un paio di piccoli ritocchi alle misure complessive e forse un display esterno leggermente più grande, ma per il resto il Galaxy Z Flip 4 avrà un aspetto simile al Galaxy Z Flip 3.

Un'indiscrezione ha però affermato che la cerniera sarà ridisegnata e che il Galaxy Z Flip 4 sarà di conseguenza più leggero. È stata anche suggerita una migliore resistenza all'acqua e alla polvere.

I rendering hanno suggerito che il Galaxy Z Flip 3 continuerà a offrire un design premium con una piega orizzontale e bordi squadrati. Si prevede un pannello nella parte superiore del retro che ospiterà la doppia fotocamera posteriore e un display, mentre il display interno dovrebbe avere una fotocamera al centro in alto - non è ancora chiaro se si tratterà di una fotocamera con foro o di una fotocamera sotto il display.

Secondo le indiscrezioni, il Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà disponibile in quattro colori, tra cui azzurro, viola chiaro, oro e grigio. Non si sa ancora se ci sarà una Bespoke Edition per il Flip 4, che permetterà di mescolare le opzioni di colore per ottenere un look più unico.

Display esterno da oltre 2 pollici

Display principale da 6,7 pollici

Fotocamera UPC?

Si è parlato di un display di copertura più grande per il Samsung Galaxy Z Flip 4, con voci che suggeriscono che potrebbe essere di almeno 2 pollici. Il Galaxy Z Flip 3 ha un display di copertura da 1,9 pollici e un display principale da 6,7 pollici quando è aperto.

Per quanto riguarda la risoluzione e le altre specifiche, le indiscrezioni non hanno ancora fornito informazioni dettagliate. Il display principale del Galaxy Z Flip 3 offriva una risoluzione Full HD+, che ci aspetteremmo anche dallo Z Flip 4.

Secondo alcune indiscrezioni, Samsung starebbe lavorando a una fotocamera sotto il display per lo Z Flip 4, anche se nulla è ancora confermato. Il Galaxy Z Fold 3 dispone di una UPC, anche se non è straordinaria, quindi speriamo di vedere qualche miglioramento prima che arrivi sullo Z Flip 4.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Almeno 8 GB di RAM

Batteria da 3700 mAh?

Si prevede che il Samsung Galaxy Z Flip 4 utilizzerà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, come la maggior parte degli smartphone di punta già lanciati nel 2022, anche se è possibile che opti per il vociferato chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Il Galaxy Z Flip 3 aveva 8GB di RAM e una scelta di 128GB e 256GB di storage, quindi è probabile che lo Z Flip 4 offrirà almeno questo. La batteria è da 3300 mAh, anche se si dice che il Galaxy Z Flip 4 potrebbe arrivare a 3700 mAh, il che sarebbe un bel salto di qualità.

In base ad altri rapporti, sembra che questa volta il Galaxy Z Flip 4 manterrà un sensore di impronte digitali fisico all'interno del pulsante di accensione piuttosto che optare per una soluzione sotto il display.

Doppia fotocamera posteriore

Fotocamera anteriore - foro o UPC

Finora non ci sono indiscrezioni sulle fotocamere che possiamo aspettarci di vedere sul Samsung Galaxy Z Flip 4.

Il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G è dotato di una doppia fotocamera esterna con due sensori da 12 megapixel, uno dei quali è un obiettivo grandangolare con apertura f/1.8 e l'altro è un obiettivo ultragrandangolare con apertura f/2.2.

C'è anche una fotocamera per selfie da 10 megapixel con apertura f/2,4.

Ci aspettiamo che il Samsung Galaxy Z Flip 4 offra almeno le stesse caratteristiche del suo predecessore, ma è più che probabile che ci siano anche dei miglioramenti, che si tratti di hardware, software o entrambi.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul Samsung Galaxy Z Flip 4.

91Mobiles ha pubblicato alcuni rendering del Samsung Galaxy Z Flip 4 in collaborazione con OnLeaks.

UniverseIce ha affermato che il Samsung Galaxy Z Flip 4 riceverà al 100% un aumento della batteria a 3700 mAh.

UniverseIce ha twittato affermando che il Samsung Galaxy Z Flip 4 opterà per il chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus, insieme allo Z Fold 4.

Ross Young ha twittato che il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà disponibile in quattro colori: oro, grigio, azzurro e viola chiaro.

Ross Young ha twittato che il Samsung Galaxy Z Flip 4 offrirà un display esterno più grande. Non sono stati forniti dettagli, se non che sarà di almeno 2 pollici.

GalaxyClub ha riportato che il Samsung Galaxy Z Flip 4 potrebbe vedere un aumento della batteria di 100mAh.

Ross Young ha twittato che i livelli di produzione del Galaxy Z Flip 4 sono più che doppi rispetto al Galaxy Z Flip 3 e che il prezzo potrebbe essere ridotto.

Secondo un rapporto, Samsung non opterà per i sensori di impronte digitali sotto il display nello Z Flip 4 o nello Z Fold 4.

Un post sul sito coreano Naver ha dettagliato una serie di miglioramenti previsti per lo Z Flip 4, tra cui una struttura più leggera, una migliore resistenza all'acqua e alla polvere, fotocamere sotto il display, cerniera migliorata e la stessa data di uscita del modello precedente.

