Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra - probabilmente nel tentativo di rendere il display esterno più pratico e utile - che Samsung stia cambiando l'aspect ratio degli schermi del suo prossimo Galaxy Z Fold.

Un paio di recenti fughe di notizie da una fonte relativamente prolifica su Twitter mostrano come il display esterno e quello interno siano stati modificati per il nuovo modello.

Con il dispositivo che sembra essere leggermente più corto e più largo dal davanti, sembra che il display di copertura di Samsung non sarà così stretto e lungo come prima. Non c'è una differenza enorme, ma potrebbe essere sufficiente per rendere quel display più comodo da usare.

Confronto approssimativo degli schermi esterni Fold3 e Fold4. pic.twitter.com/3k9Vp7FWCE- Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2022

A causa di questo cambiamento, lo schermo interno pieghevole sembra essere più largo che alto, facendolo apparire più vicino alla forma quadrata. Si potrebbe sostenere che questo è anche più pratico in quanto rende meglio certi scenari di split-screen.

Tuttavia, con l'aspetto di un display più ampio, questo potrebbe rendere la digitazione su di esso un po' meno conveniente. I due tweet provengono da @UniverseIce, che si trova spesso a far trapelare dettagli del telefono prima del lancio, e spesso è corretto.

Senza vedere questo dispositivo non ancora annunciato di persona, è difficile dire esattamente quanto possa essere diversa l'esperienza. E, mentre i cambiamenti dovrebbero renderlo più pratico, probabilmente non significa che lo troveremo con i livelli di Oppo Find N di facile utilizzo con una sola mano e tascabilità.

Per coloro che sperano che il prossimo Fold abbia una batteria più grande, ci sono cattive notizie anche qui. In seguito ai suoi tweet sulle dimensioni del display, il tipster ha anche condiviso le specifiche della batteria e ha dichiarato che il Fold 4 avrà la stessa batteria da 4400mAh del suo predecessore.

Scritto da Cam Bunton.