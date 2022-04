Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Galaxy Z Fold 3 di Samsung è un ottimo telefono pieghevole, ma con il mercato dei telefoni pieghevoli che inizia a prendere piede, tutti gli occhi si sono rivolti a ciò che Samsung migliorerà e offrirà nella prossima generazione della sua serie Z.

Questo è tutto ciò che abbiamo sentito sul Galaxy Z Fold 4, compreso quando potrebbe essere rilasciato, cosa potrebbe offrire e come potrebbe migliorare il Galaxy Z Fold 3.

Settembre 2022

Intorno alle 1599 sterline / 1799 dollari?

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 dovrebbe essere rilasciato ad agosto 2022 o settembre 2022.

Per ora, non ci sono state voci che indicano una data specifica, ma il Galaxy Z Fold 2 è stato rilasciato nel settembre 2021 e il Galaxy Z Fold è stato reso disponibile nel settembre 2019, quindi settembre sembra probabile.

In passato, la serie Galaxy Note aveva uno slot di rilascio ad agosto, ma non abbiamo avuto un Note dal 2020, con il Galaxy S22 Ultra che ha essenzialmente sostituito questa linea, lasciando lo slot di lancio per la serie Z.

In termini di prezzo, il Galaxy Z Fold 3 parte da 1599 sterline nel Regno Unito e 1799 dollari negli Stati Uniti. Ci aspettiamo che il Galaxy Z Fold 4 sia circa lo stesso. C'è stata una voce che suggerisce che potrebbe essere più economico, anche se non è stato specificato di quanto.

Simile allo Z Fold 3

Classificato IPX8

Penna S incorporata

È stato affermato finora che il Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà un design simile al suo predecessore e si concentrerà invece sulla durata. Se questo è il caso, possiamo aspettarci di nuovo un design in stile libro con un triplo alloggiamento per la fotocamera posteriore sul retro.

Si è parlato di più di una fotocamera sotto il display questa volta, presumibilmente una sul display esterno per andare con quella sul display interno, e si parla anche di una S Pen integrata, come offre il Samsung Galaxy S22 Ultra.

Un sensore di impronte digitali sotto il display è stato anche menzionato inizialmente per il Galaxy Z Fold 4, anche se da allora è stato affermato che il dispositivo si atterrà ad un sensore fisico di impronte digitali sul lato come lo Z Fold 3.

Il Galaxy Z Fold 3 offre l'impermeabilità IPX8, così come un telaio più resistente rispetto al suo predecessore, quindi ci aspettiamo che lo Z Fold 4 mantenga questa classificazione IP, se non la migliori.

6,19 pollici esterno

7,56 pollici interno

Frequenza di aggiornamento 120Hz

I rapporti suggeriscono che il Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà un display di dimensioni simili a quello del Galaxy Z Fold 3. È stato affermato che il display esterno sarà di 6,19 pollici, mentre il display interno si aprirà fino a 7,56 pollici.

Ci si aspetta che sia il display interno che quello esterno offriranno una frequenza di aggiornamento di 120Hz come lo Z Fold 3, e ci si aspetta anche che l'HDR10+ sia supportato.

Voci hanno anche detto che Samsung offrirà un UTG (vetro ultrasottile) più duro e migliorato per il Galaxy Z Fold 4.

Snapdragon 8 Gen 1?

Batteria migliorata

Non è stato ancora detto molto in termini di hardware per il Samsung Galaxy Z Fold 4, anche se è stato detto che possiamo aspettarci un miglioramento del 10-20 per cento della batteria per il nuovo dispositivo.

Il Galaxy Z Fold 3 gira sul chipset Qualcomm Snapdragon 888, che è stato sostituito dallo Snapdragon 8 Gen 1. Lo Z Fold 4 offrirà senza dubbio specifiche di punta, quindi ci aspettiamo di vedere capacità 5G, almeno 12GB di RAM e almeno 256GB di storage.

Tripla posteriore

Zoom 3x

È stato affermato che il Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà una fotocamera posteriore simile a quella del Galaxy S22.

Le voci suggeriscono che le capacità di zoom aumenteranno da 2x sullo Z Fold 3 a 3x sul dispositivo del 2022, anche se la risoluzione potrebbe scendere da 12 megapixel a 10 megapixel, il che corrisponderebbe all'S22.

Il Samsung Galaxy S22 ha una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, più un sensore ultra wide da 12 megapixel con apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 10 megapixel con apertura f/2.4. Il teleobiettivo offre uno zoom ottico 3x.

Questo è tutto quello che abbiamo sentito finora sul Samsung Galaxy Z Fold 4.

Business Korea (via Sammobile) ha riferito che Samsung ha considerato l'uso della tecnologia di impronte digitali sotto il display per la sua quarta generazione di smartphone pieghevoli "ma recentemente ha deciso di non usarla".

Una fuga di notizie da Galaxy Club sostiene che il Galaxy Fold 4 sarà dotato di uno zoom ottico 3x piuttosto che lo zoom 2x dell'attuale modello Fold, tuttavia, la risoluzione scende da 12 megapixel a 10 megapixel. Ha anche detto che la fotocamera frontale sarà probabilmente la stessa di quella da 10 megapixel del Fold 3.

Secondola fonte di notizie coreana The Elec (via Slashgear), Samsung sta lavorando su una tecnologia di visualizzazione di prossima generazione che permetterà non solo ai sistemi di telecamere ma anche a quelli biometrici di essere collocati sotto il display.

L'utente di Twitter @chunvn8888 ha affermato che il Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà un aumento della capacità della batteria, forse tra il 10 e il 20 per cento. L'utente ha anche detto che le fotocamere vedranno un miglioramento.

Secondol'utente Twitter @dohyun854, il Galaxy Z Fold 4 avrà un nuovo UTG (vetro ultra sottile) con durezza e qualità migliorate. Si parla anche di uno slot per la S Pen.

Un Samsung pieghevole con cerniere orizzontali e verticali è in fase di sviluppo, e potrebbe potenzialmente diventare il Galaxy Z Fold 4.

LetsGoDigital ha detto che il prossimo smartphone pieghevole premium dell'azienda potrebbe essere basato su un brevetto recentemente concesso - uno che dettaglia un dispositivo con cerniere multiple.

The Elec ha affermato che il Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà dotato di uno slot S Pen dedicato, insieme a uno schermo principale da 7,56 pollici e uno schermo esterno da 6,19 pollici. Si dice che il design rimarrà in gran parte lo stesso con un focus sulla durata, invece.

Un leak su Naver(via TechRadar) ha affermato che il Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà due fotocamere sotto il display, così come un sistema di fotocamera principale in linea con il Galaxy S22.

Un brevetto suggerisce che il Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe avere un sensore di impronte digitali dual-sided in-display e LetsGoDigital ha pubblicato alcuni render di come potrebbe essere.

Un leaker chiamato Lanzuk ha suggerito sul sito di social media coreano Naver(via TechRadar) che il Galaxy Z Fold 4 costerà meno e sarà caratterizzato da una migliore fotocamera sotto il display che è meno visibile.

