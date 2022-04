Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung dovrebbe lanciare il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 nella seconda metà dell'anno e, sebbene siano stati segnalati numerosi aggiornamenti, sembra che nessuno dei due riceverà un sensore di impronte digitali sotto il display .

Sia il Galaxy Z Fold 3 che il Galaxy Z Flip 3 hanno sensori di impronte digitali fisici, piuttosto che sensori di impronte digitali in-display come i modelli Galaxy S22 , ma nonostante un brevetto suggerisca che la tecnologia potrebbe arrivare sui dispositivi pieghevoli di Samsung, un nuovo rapporto afferma che ha vinto non è il caso.

Business Korea ( tramite Sammobile ) ha affermato che Samsung ha preso in considerazione l'utilizzo della tecnologia per la sua quarta generazione di smartphone pieghevoli "ma ha recentemente deciso di non utilizzarla".

Si dice che Samsung abbia deciso di utilizzare un sensore fisico nel pulsante di accensione in quanto è "più vantaggioso in termini di esperienza utente (UX) sbloccare i dispositivi pieghevoli facendogli riconoscere le impronte in modo naturale mentre aprono gli schermi a causa delle loro caratteristiche strutturali non i limiti della tecnologia”.

Si dice che altri miglioramenti arriveranno ai successori del Galaxy Z Fold 3 e del Galaxy Z Flip 3, incluso un teleobiettivo migliorato per il Galaxy Z Fold 4. GalaxyClub ha affermato che il Galaxy Fold 4 sarà dotato di uno zoom ottico 3x anziché lo zoom 2x anche se la risoluzione scenderà da 12 megapixel a 10 megapixel.

Per ora, nulla è confermato, ma ci aspettiamo di vedere molte altre voci sui dispositivi nei prossimi mesi.

Scritto da Britta O'Boyle.