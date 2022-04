Samsung Galaxy S9 non è più supportato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung ha tranquillamente abbandonato il supporto per gli aggiornamenti Android sul suo smartphone Galaxy S9, poco più di quattro anni da quando ha rilasciato il telefono. Aveva ricevuto aggiornamenti trimestrali per Android, ma quelli non sono più garantiti.

Puoi avere un'idea di quali telefoni Samsung sta lavorando attivamente per supportare controllando il suo tracker di aggiornamento della sicurezza in corso qui e, come vedrai, Galaxy S9 e S9+ mancano entrambi dall'elenco, una recente modifica individuata da Droid-Life .

Ora saranno lasciati alle devastazioni del tempo, qualcosa che alla fine arriva per la maggior parte dei telefoni, anche se una durata di quattro anni non è il tempo più lungo data l'importanza degli aggiornamenti di sicurezza per i sistemi operativi mobili.

Samsung ha potenzialmente fatto una piccola panoramica del suo elenco di aggiornamenti di sicurezza, poiché anche il Galaxy S10 è stato ridotto a ricevere aggiornamenti trimestrali, suggerendo che anche lui sta gradualmente scomparendo.

Ovviamente, se stai ancora utilizzando un Galaxy S9 o S9+, questo non significa che sei improvvisamente obbligato a metterlo via e spendere soldi per un nuovo telefono: significa solo che potresti voler rimanere un po' di più oltre alla tua sicurezza informatica andando avanti, dal momento che Samsung non assisterà più attivamente su quel fronte.

Scritto da Max Freeman-Mills.