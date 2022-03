Samsung fa scivolare fuori il Galaxy A73 5G senza dirlo a nessuno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato aggiornamenti alla sua famiglia Galaxy A, inclusi Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G . Quello che non ha menzionato è stato il Galaxy A73 5G .

Era leggermente strano, perché il Galaxy A73 5G era trapelato prima dell'evento e doveva essere lanciato insieme agli altri dispositivi. Prima dell'evento, il noto leaker Evan Blass ha commentato che invece di tre dispositivi, ci sarebbero stati solo due.

Tuttavia, c'è un Samsung Galaxy A73 5G. Samsung lo menziona in uno dei suoi comunicati stampa con una sola riga di passaggio: "Un'altra nuova aggiunta alla serie Galaxy A, il Galaxy A73 5G, sarà disponibile anche in mercati selezionati il 22 aprile".

Questo è probabilmente il motivo per cui non è stato trasmesso ampiamente, perché non sarai in grado di acquistarlo.

Il Samsung Galaxy A73 5G è il più grande dei dispositivi Galaxy A con display AMOLED da 6,7 pollici. Come gli altri dispositivi di questa famiglia, si attiene al full HD+ e offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz .

Samsung non specifica cosa alimenta questo dispositivo, ma è probabilmente lo stesso Exynos 1280 a 5 nm dei telefoni lanciati insieme ad esso, con 6/8 GB di RAM e opzioni di archiviazione di 128/256 GB, sempre con supporto per microSD fino a 1 TB.

C'è una batteria da 5000 mAh e una ricarica da 25 W, quindi il lato hardware è praticamente lo stesso del Galaxy A33 5G e del Galaxy A53 5G.

Per quanto riguarda le fotocamere, c'è un leggero cambiamento, poiché la fotocamera principale qui è da 108 megapixel, che vediamo solo altrove nella gamma Samsung nei dispositivi Ultra.

Questo è supportato da un ultra grandangolare da 12 megapixel e ancora due fotocamere meno entusiasmanti, la profondità e la macro.

Altrimenti, le immagini sembrano mostrare un telefono con lo stesso design dei Galaxy A33 e 53, sempre con protezione IP67 e disponibile nei colori nero, bianco e verde salvia.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Quindi eccoti qui: ora sai tutto sul Samsung Galaxy A73 5G - tranne, ovviamente, il motivo per cui Samsung ha tenuto nascosto questo dispositivo durante il suo lancio.

Scritto da Chris Hall.