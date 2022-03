È questo il Samsung Galaxy A73?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung potrebbe aver già avuto un inizio anno impegnativo con il lancio del Galaxy S21 FE, della serie Galaxy S22 , dei tablet Galaxy Tab S8 e dei laptop Galaxy Book, ma non è tutto ciò che l'azienda dovrebbe avere nella manica.

Sia il Galaxy A53 che il Galaxy A73 hanno avuto molte voci negli ultimi due mesi, con molta attesa per i successori degli eccellenti telefoni A52 5G e A72 di fascia media.

L'ultima perdita riguarda il Galaxy A73 e sembra che potrebbe essere un render stampa ufficiale del telefono, pubblicato su 91 Mobiles . Sulla base del rendering, il Galaxy A73 vedrà cornici super sottili che circondano il suo display - che si dice sia da 6,7 pollici - e ci sarà una fotocamera perforata centralizzata nella parte superiore.

Ci si aspetta che ci sia una fotocamera posteriore quad composta da una fotocamera principale da 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera di profondità da 5 megapixel e una fotocamera macro da 5 megapixel. Si dice che la fotocamera frontale sia da 32 megapixel.

Voci precedenti suggerivano che il Samsung Galaxy A73 avrebbe funzionato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 750G con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Si pensa che a bordo ci sia una batteria da 5000 mAh.

Puoi leggere tutte le voci che circondano il Samsung Galaxy A73 nella nostra funzione separata . Per ora, non c'è una data per la sua uscita, anche se dovrebbe essere nei prossimi due mesi.

Scritto da Britta O'Boyle.