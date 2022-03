Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie Galaxy Note di Samsung potrebbe aver dato il via alla tendenza dei grandi smartphone - o phablet come erano conosciuti per la prima volta - ma sembra che la serie stia cedendo la sua eredità al Galaxy S Ultra d'ora in poi.

Secondo un rapporto sul sito coreano Dailian , Roh Tae-moon, capo della divisione aziendale Mobile Experience (MX) di Samsung Electronics, ha dichiarato ai giornalisti al MWC 2022: "Il Galaxy Note uscirà come 'Ultra'".

Mentre la citazione si perde leggermente nella traduzione, l'essenza generale suggerisce che il Galaxy Note non ci sarà più. Non è eccessivamente sorprendente dato che la serie Galaxy Note non è apparsa nel 2021 e poi Samsung ha introdotto il Galaxy S22 Ultra che era molto più simile a una nota rispetto ai suoi fratelli S22 , suggerendo che fosse praticamente un Galaxy Note ribattezzato.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è dotato di una S Pen integrata - la principale caratteristica distintiva della serie Galaxy Note - e offre anche un design leggermente più squadrato rispetto agli standard S22 e S22+, che ancora una volta è una caratteristica molto Note.

Abbiamo contattato Samsung per una dichiarazione ufficiale, ma se speravi in un Galaxy Note 22 , potresti prendere in considerazione invece il Galaxy S22 Ultra. È probabile che lo slot di lancio del Galaxy Note venga rilevato dalla serie Galaxy Z in futuro, se il rapporto è accurato. RIP Galaxy Note, sei stato fantastico.

Scritto da Britta O'Boyle. Modifica di Rik Henderson.