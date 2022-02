Funzionalità fotografiche Samsung Galaxy S22 in arrivo su altri telefoni Galaxy

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con il Galaxy S22 , S22+ e Galaxy S22 Ultra che stanno finalmente raggiungendo gli scaffali dei negozi, la gamma di telefoni di punta di Samsung è completamente aggiornata e pronta per il prossimo anno, ma per fortuna sta ancora prestando attenzione a quelli con uno dei lineup dell'anno scorso.

La gamma S22 ha apportato alcuni bei nuovi tocchi al software della fotocamera che avrebbero potuto sembrare funzionalità esclusive, ma in realtà sono già stati implementati su telefoni più vecchi con aggiornamenti software.

Ciò include cose come la sua capacità di rimuovere i riflessi e le ombre indesiderati dalle foto che hai scattato nell'app Galleria (in modo da poterlo applicare alle foto scattate prima dell'aggiornamento).

L'app Photo Editor di Samsung avrà bisogno di un aggiornamento per far funzionare le aggiunte e dovrai anche aggiungere un nuovo plug-in per ogni funzione, che non è una novità per l'app.

Una volta che li hai, attivarli nel menu Labs sull'app Galleria ti consentirà di applicarli alle foto mentre procedi. Mentre in molti casi questo può aiutare a ottenere una foto dall'aspetto giusto, è anche giusto dire che in molti casi finirà per sembrare alquanto inquietante.

Tuttavia, gli aggiornamenti software significano che le modifiche probabilmente continueranno a migliorare nel tempo ed è bello vedere che le modifiche non si limitano ai telefoni più recenti. Gli aggiornamenti dovrebbero essere disponibili per qualsiasi telefono che esegue One UI 4.0 o versioni successive.

Scritto da Max Freeman-Mills.