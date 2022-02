Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Per il 2022 l'ammiraglia di punta di Samsung è la serie Galaxy S22, che comprende il più piccolo S22 , il leggermente più grande S22+ e il molto più grande S22 Ultra , l'ultimo dei quali è dotato di uno schermo con bordo curvo e stilo S Pen integrato, a differenza dell'altro due modelli. Per la serie completa di differenze tra i tre, controlla la nostra funzione, link di seguito:

Mentre tutti i modelli Galaxy S22 arrivano con il sistema operativo Android 12 di Google, l'interfaccia One UI 4.1 di Samsung si trova in cima, portando alcuni punti software e controlli unici. Molti utenti avranno familiarità, ma alcune impostazioni, come come cambiare telefono o fare uno screenshot, potrebbero differire da altri telefoni Android sul mercato.

C'è molto da imparare e molti ninnoli che puoi scoprire. Ecco una guida approfondita in modo da poter avere risposte a varie domande e ottenere il massimo dalla tua nuova scelta Galaxy S22.

Suggerimento per Samsung Galaxy S22: se stai lottando per trovare le cose, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per avviare la barra delle applicazioni. All'interno di questa c'è una barra di ricerca in alto, ma non cerca solo tra le app, cerca in un'abbondanza di app di sistema integrate, dal calendario alle impostazioni e altro ancora, quindi ci saranno un sacco di opzioni selezionabili per passare rapidamente a cosa stai cercando.

Come spegnere o riavviare il Samsung Galaxy S22: ciò che appare sul pulsante di accensione sul lato destro di qualsiasi telefono S22 (rivolto allo schermo) in realtà avvia l'assistente vocale Bixby di Samsung per impostazione predefinita. Una rapida pressione del pulsante ti porta semplicemente alla schermata di blocco. Per spegnere è necessario premere e tenere premuti contemporaneamente questo pulsante di accensione e il tasto di riduzione del volume (non una pressione breve, in quanto ciò farà solo uno screenshot), che farà apparire una schermata del software completa di "Spegnimento" , 'Riavvia' e 'Modalità di emergenza'. Da questa schermata puoi anche selezionare "Impostazioni tasto laterale" per riconfigurare una pressione prolungata per bypassare Bixby e visualizzare invece la pagina di spegnimento.

Attiva la navigazione gestuale Android: a differenza di quasi tutti gli altri telefoni Android nel 2022, l'S22 si carica con tre softkey per la navigazione. Se vuoi passare ai gesti di Android, scorri verso il basso dall'alto, apri le impostazioni (quel piccolo ingranaggio in alto a destra)> display> barra di navigazione. Sì, è un posto strano per farlo apparire. Da qui hai la possibilità di cambiare l'ordine dei pulsanti o selezionare invece "Gesti di scorrimento".

Personalizza i pulsanti di navigazione: se ti attieni ai controlli di navigazione sullo schermo, puoi personalizzare l'ordine. Come sopra, vai in impostazioni> display> barra di navigazione e puoi cambiare l'ordine dei pulsanti da quello predefinito III [] < a < [] III in modo che il pulsante Indietro si trovi sul lato opposto.

Modifica la schermata iniziale: una pressione prolungata sullo sfondo in qualsiasi schermata iniziale ti consente di modificare lo sfondo e lo stile, i temi, i widget e di accedere a impostazioni aggiuntive. Quest'area ti consentirà anche di aggiungere schermate (scorri su una nuova pagina e premi il gigante + in un cerchio) o di eliminare schermate complete (premi l'icona del cestino in alto, che ti chiederà di confermare la rimozione dello schermo) .

Usa Android 12 Material You: aggiungendo opzioni di personalizzazione a un livello Android 12 nativo, tieni premuta la schermata iniziale per aprire le opzioni. Quindi tocca sfondo e stile. In questa sezione, oltre a modificare gli sfondi da quelli predefiniti, comprese le opzioni "video" animati, vedrai l'opzione per la tavolozza dei colori (che appare automaticamente anche dopo aver selezionato un nuovo sfondo). Ciò ti consentirà di personalizzare i colori dell'interfaccia utente in base allo sfondo. C'è anche la possibilità di applicarlo alle icone, ma si applica solo alle app Samsung native o agli sfondi delle cartelle.

Ottieni di più sulla tua schermata iniziale: puoi modificare le dimensioni della griglia dello schermo su cui si trovano i tuoi collegamenti e widget, a seconda di quanto densa vuoi che sia la schermata iniziale. Premi a lungo sulla schermata principale, quindi seleziona "Impostazioni" in basso a destra (in alternativa scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, seleziona l'ingranaggio delle impostazioni, quindi "Schermata principale"). Ci sono opzioni per 4x5, 4x6, 5x5 o 5x6 che possono essere applicate separatamente alla griglia della schermata Home e alla griglia della schermata dell'app, mentre la griglia delle cartelle offre 3x4 o 4x4 per quelle app conservate all'interno delle disposizioni delle cartelle.

Come accedere a Google Discover: scorri semplicemente da sinistra a destra sulla schermata iniziale. Se preferisci l'opzione alternativa di Samsung, premi a lungo sulla schermata principale e scorri verso destra per accedere alla pagina di sinistra. Qui vedrai l'opzione tra Google Discover o Samsung Free, oppure premi l'interruttore in alto per disattivare completamente questa pagina.

Ridimensionare i widget: per accedere ai widget, premi a lungo la schermata iniziale e seleziona "Widget". Dovrai posizionare un widget nella home page o nelle pagine successive prima di poter apportare modifiche. Una volta posizionato qualsiasi widget, tieni semplicemente premuto il widget stesso, che disegnerà un bordo attorno ad esso completo di quattro "punti di trazione" circolari. Trascinali all'interno dei parametri disponibili per modificare la dimensione. Vuoi eliminare un widget? Tienilo premuto, apparirà una finestra mobile che offre informazioni e un cestino con "Rimuovi" sotto di essa.

Personalizza la barra di stato: queste sono le informazioni che si trovano nella parte superiore dello schermo. Vai in impostazioni> notifiche e puoi selezionare tra le opzioni di visualizzazione "Breve" e "Dettagli". Puoi aprire "App incluse" e aggiungere/rimuovere anche le app che possono essere visualizzate nelle notifiche su una singola app.

Modificare l'importo delle notifiche o disattivare le notifiche: all'interno della sezione delle notifiche (accesso come sopra) puoi selezionare "Impostazioni avanzate" per presentare ulteriori opzioni. Da qui puoi limitare a tre icone di notifica, solo un numero di notifiche, oppure puoi scegliere di non vederne nessuna o tutte: a te la scelta.

Visualizza la batteria in percentuale: vuoi vedere più di una semplice rappresentazione visiva della durata della batteria? Puoi attivare o disattivare un contatore di percentuale, che appare a lato del simbolo della batteria nella barra di stato, andando su impostazioni> notifiche> impostazioni avanzate e premendo l'interruttore "Mostra percentuale batteria" lì.

Consenti alla tua home page di funzionare in orizzontale: questa opzione consentirà la visualizzazione della schermata iniziale e della barra delle applicazioni, delle impostazioni e così via con orientamento orizzontale. È disattivato per impostazione predefinita, ma puoi attivarlo in Impostazioni> Impostazioni schermata iniziale> seleziona l'interruttore "Ruota in modalità orizzontale". Questo è diverso dalle scorciatoie dei "pulsanti" all'interno dell'ombra delle notifiche di scorrimento verso il basso, dove l'opzione "Ritratto"/"Rotazione automatica" consentirà solo ad alcune app di ruotare tra gli orientamenti, non le impostazioni e simili.

Crea una cartella: trascina semplicemente un'app sopra l'altra su qualsiasi pagina della schermata iniziale e viene creata una cartella. Per rimuovere un'app da una cartella, apri la cartella e premi a lungo un'app e otterrai un menu a comparsa che ti consente di rimuoverla o disinstallarla. Per aggiungere più app, trascinale nella cartella o premi il pulsante "+" all'interno della cartella per aggiungere app in cui puoi selezionare più app dal tuo elenco.

Modificare il colore o il nome di una cartella: apri una cartella e inserisci il nome che desideri in alto. Se non vuoi un nome, lascialo vuoto e non verrà visualizzato nulla. Per cambiare il colore di sfondo della cartella - e puoi farlo individualmente per cartella - tocca il punto nell'angolo destro e seleziona un nuovo colore, comprese le opzioni completamente personalizzate.

Eliminare una cartella: se non desideri più una cartella, tieni premuto e quindi premi l'icona del cestino. La cartella e le scorciatoie dell'app svaniranno, ma non disinstalla dette app, riordina solo le cose su tua richiesta.

Chiudi tutte le app: quando tocchi il pulsante delle app recenti (il softkey III o scorrendo lentamente verso l'alto dal basso verso l'alto se stai usando i gesti) otterrai le miniature delle pagine delle tue app recenti. Puoi farli scorrere via individualmente o premere il pulsante "Chiudi tutto" in basso. Tieni presente, tuttavia, che scorrere un'app per chiuderla non ne impedisce l'esecuzione in background: consulta le nostre informazioni sulle impostazioni della batteria su come controllarlo.

Nascondi app: non vuoi che un'app venga visualizzata nella schermata iniziale o nella ricerca? Puoi nasconderlo. Premi a lungo la schermata iniziale, apri le impostazioni, seleziona "Nascondi app" e seleziona quelle che non desideri vengano visualizzate, prima di premere "Fine". Avvertenza: la ricerca rivelerà comunque l'accesso alle impostazioni dell'app in alcuni casi.

Come configurare eSIM: se eSIM è abilitato sul tuo dispositivo, sarai invitato a configurarlo quando configuri per la prima volta il dispositivo. Se vuoi farlo dopo la configurazione iniziale, vai in impostazioni> connessioni> Gestione scheda SIM> aggiungi piano mobile.

Come utilizzare Samsung DeX: l'esperienza desktop (DeX) è una funzionalità standard del Galaxy S22, che consente di utilizzare il telefono come computer desktop tramite un PC o con una TV o un monitor. Per prima cosa dovrai attivare DeX sul telefono in impostazioni> funzionalità avanzate> Samsung DeX. Dopo averlo attivato, dovrai installare l'app Samsung DeX sul tuo PC o dovrai collegare il monitor al telefono tramite la connessione USB-C in basso. Funzionerà anche tramite hub USB-C.

Chiamate e SMS su altri dispositivi: utilizzando l'account Samsung, puoi consentire a chiamate e messaggi di passare su altri dispositivi Samsung, come un tablet, il che significa che non devi cambiare dispositivo continuamente quando lavori. Vai in Impostazioni> Funzionalità avanzate> Chiama e invia SMS su altri dispositivi e accendilo. Ciò significa che i messaggi e le chiamate al numero sul telefono verranno sincronizzati con gli altri dispositivi Samsung.

Collegamento a Windows: se desideri eseguire la sincronizzazione con un PC Windows per gestire le notifiche mobili, visualizzare foto recenti, effettuare e ricevere chiamate tramite PC, accedere a messaggistica/conversazioni e sincronizzare app mobili, puoi farlo. Vai in Impostazioni> Funzionalità avanzate> Collega a Windows e attivalo. Verrai quindi guidato attraverso il processo di installazione.

Gestisci Android Auto sul tuo dispositivo Samsung: i telefoni Samsung ti permetteranno di personalizzare l'esperienza di Android Auto. Vai in impostazioni> impostazioni avanzate> Android Auto. Qui puoi personalizzare le app che ti vengono mostrate in Android Auto e modificare alcune altre impostazioni.

Samsung spinge Bixby come assistente digitale predefinito. Poiché l'S22 è Android, ottieni anche Google Assistant . Installa Amazon Alexa e anche questa diventa un'opzione. Ecco tutte le opzioni di gestione per quegli assistenti virtuali.

Accedi all'Assistente Google: una pressione prolungata sul softkey virtuale sullo schermo avvierà l'Assistente Google. Se stai usando i gesti, uno swipe nell'angolo di 45 gradi attiverà lo stesso. Questo è sincronizzato con il tuo account Google dall'accesso, quindi funziona con tutto ciò che hai già configurato per l'Assistente Google.

Attiva la hotword "Ehi/Ok Google": la hotword per far sì che Google risponda solo con la tua voce fa parte dell'app Google. Ti viene richiesto di configurarlo quando accedi a un nuovo telefono, ma se vuoi farlo in un secondo momento, cerca "App assistenza dispositivo" dalle impostazioni (che si trova in impostazioni> app> scegli app predefinite), premi le impostazioni ingranaggio accanto a questo e sarai in grado di attivare la hotword tramite Voice Match.

Disabilita l'Assistente Google/tutti gli assistenti: se non desideri che l'Assistente Google si trovi su quella scorciatoia del pulsante Home, puoi rimuovere la possibilità di avviarlo. Come sopra, vai in impostazioni> app> scegli app predefinite, seleziona "App assistente digitale" e tocca "App assistenza dispositivo". Puoi selezionare "Nessuno" per disabilitare o un'altra opzione per modificare il sistema predefinito.

Cambia il tuo assistente digitale: se preferisci avviare Alexa sul pulsante Home, installa l'app Alexa e quindi, come indicato sopra, cambia l'app di assistenza del dispositivo predefinita su Alexa o Bixby Voice se preferisci. Tuttavia, la hotword di Alexa non funzionerà.

Avvia Bixby Voice: se desideri utilizzare Bixby, tieni premuto il pulsante laterale e Bixby verrà avviato. Dovrai aver effettuato l'accesso a un account Samsung utilizzando Bixby. Puoi anche abilitare la parola chiave "Hi Bixby".

Accedi istantaneamente alle impostazioni rapide e al riquadro delle notifiche dalla schermata iniziale: scorri verso il basso in qualsiasi punto della schermata iniziale e l'ombra delle notifiche scorrerà verso il basso, il che significa che non devi allungarti fino alla parte superiore della pagina. Scorri di nuovo verso il basso e otterrai i pulsanti delle impostazioni rapide, davvero utili sui telefoni Galaxy S22+ e S22 Ultra più grandi. Puoi disattivarlo (poiché è attivo per impostazione predefinita) ma premendo a lungo sulla schermata principale, premendo l'ingranaggio delle impostazioni, quindi scorrendo verso il basso fino all'interruttore "Scorri verso il basso per il pannello delle notifiche".

Accesso rapido ai controlli di Google Home: se hai installato e configurato Google Home, rilascia il menu delle impostazioni rapide e quindi tocca "Controllo dispositivo". Ora tocca l'opzione del menu a discesa che dice "SmartThings" e dovresti vedere "Casa" come opzione. Selezionalo e ora vedrai i grandi controlli del widget sullo schermo per i tuoi dispositivi connessi a Google Home.

Modifica impostazioni rapide: per modificare le scorciatoie che vedi quando scorri verso il basso le notifiche, scorri due volte verso il basso in modo da visualizzare l'intera griglia di pulsanti, apri il menu toccando i tre punti in alto a destra e seleziona "modifica pulsanti". Ti verrà mostrato l'elenco completo delle opzioni su tutte le pagine. Puoi trascinare per riordinare o rimuovere le scorciatoie che non ti servono. Suggerimento: solo le prime sei app vengono mostrate nella vista compatta nella parte superiore (espandendosi a 18 una volta completamente nelle impostazioni rapide), quindi imposta queste prime scorciatoie per le impostazioni.

Accedi istantaneamente alle impostazioni del dispositivo dalle impostazioni rapide: questo è un suggerimento Android standard, ma ottimo per accedere alle impostazioni all'istante. Tieni premuto il collegamento (ad esempio Bluetooth) e passerai immediatamente al menu completo delle impostazioni. È davvero utile per Wi-Fi, Bluetooth e opzioni di risparmio energetico.

Accedi ai dispositivi connessi nel riquadro delle impostazioni rapide: per impostazione predefinita troverai che il controllo del dispositivo e l'output multimediale sono mostrati nel riquadro delle impostazioni rapide. Ciò significa che puoi scorrere verso il basso e toccare per accedere alla musica che stai ascoltando o agli altoparlanti a cui sei connesso, oltre a controllare i dispositivi domestici intelligenti come descritto sopra. Se non lo desideri, puoi disattivarlo aprendo le impostazioni rapide e toccando il menu in alto a destra. Quindi tocca "Layout rapido del pannello", "Controllo dispositivo e Pulsanti di output multimediale" e scegli l'opzione preferita.

Regola rapidamente la luminosità dello schermo: Samsung ti consente di accedere alla luminosità tramite il pannello delle impostazioni rapide, basta scorrere verso il basso e vedrai il cursore. Se desideri regolare la luminosità automatica, apri il menu all'estremità destra del dispositivo di scorrimento e ti porterà direttamente a quelle impostazioni, dove puoi attivarle o disattivarle.

Mostra tutte le app sulla schermata iniziale: questa è un'opzione popolare per alcuni. Se desideri rimuovere la barra delle applicazioni, premi a lungo sulla schermata iniziale e tocca Impostazioni. Quindi seleziona "Layout della schermata iniziale" e seleziona "Solo schermata iniziale".

Aggiungi o rimuovi un pulsante nella barra delle applicazioni: per impostazione predefinita non è presente alcun pulsante nella barra delle applicazioni e si apre la barra delle applicazioni con uno swipe. Se vuoi che il pulsante torni indietro nelle impostazioni della schermata iniziale come sopra e seleziona l'interruttore "Mostra il pulsante dello schermo delle app sulla schermata principale".

Scorri per mostrare o nascondere la barra delle applicazioni: come sopra, il Galaxy S22 ti consente di visualizzare la barra delle applicazioni con uno scorrimento verso l'alto. Le pagine delle app stesse quindi scorrono a sinistra e a destra. Se vuoi tornare alla home page, non è necessario premere il pulsante Home, puoi semplicemente scorrere di nuovo verso l'alto e la barra delle applicazioni scompare.

Ordina in ordine alfabetico o personalizzato le tue app: nella barra delle applicazioni, premi il menu a tre punti nel Finder (barra di ricerca) in alto a destra, quindi seleziona "Ordina dall'elenco a discesa". Questo ti darà la possibilità di avere l'ordine alfabetico. Oppure seleziona "Ordine personalizzato" e puoi trascinare le tue app nelle posizioni desiderate.

Crea una cartella nella barra delle app: puoi avere una cartella per contenere più app indipendentemente dal fatto che tu sia impostata sull'ordine personalizzato o alfabetico nella barra delle applicazioni. Basta tenere premuta l'icona di un'app e trascinarla su un'altra e verrà creata una cartella nella barra delle applicazioni. Puoi quindi modificare il nome e il colore come desideri, proprio come nelle schermate iniziali.

Lascia che Finder ti dia suggerimenti per le app: quando tocchi Finder (barra di ricerca) nella parte superiore della barra delle applicazioni, riceverai immediatamente suggerimenti basati sulle app recenti che hai utilizzato. Se non lo desideri, seleziona il menu a tre punti in cui puoi disattivare varie impostazioni: app suggerite, suggerimenti di ricerca, impostazioni suggerite, download e screenshot, cronologia delle ricerche e app nascoste.

Disinstalla app: puoi disinstallare direttamente dall'icona di un'app. Basta premere a lungo sull'app e un menu a comparsa ti darà la possibilità di disinstallare. Se si tratta di un'app principale (che non puoi disinstallare), la stessa opzione ti consentirà di disabilitare un'app.

Aggiungere app alla schermata iniziale: tieni premuto il collegamento all'app nella barra delle applicazioni. Puoi selezionare "aggiungi a casa" dal menu a comparsa che appare.

Smetti di aggiungere nuove icone di app alla schermata iniziale: vai nelle impostazioni della schermata iniziale (premi a lungo sullo sfondo, premi l'ingranaggio delle impostazioni) e troverai l'interruttore "Aggiungi nuove app alla schermata iniziale". È disattivato per impostazione predefinita, ma se desideri che ogni nuova installazione appaia sulle schermate iniziali, questo lo consentirà.

Modifica l'app predefinita: Android ti consente di decidere quale è l'app predefinita se ne hai più di una che farà la stessa cosa. Vai su impostazioni > app > app predefinite. Sono disponibili opzioni per browser, ID chiamante/spam, assistente, Casa, Telefono, SMS e collegamenti.

Controllo delle autorizzazioni delle app: Android ti consente di gestire tutte le autorizzazioni per ciascuna app su base individuale. Vai su impostazioni> app e seleziona l'app che desideri, quindi premi Autorizzazioni. Ciò ti consentirà di attivare e disattivare le autorizzazioni, in modo da poter disabilitare l'accesso alla posizione o ai contatti, ad esempio. In questo modo, tuttavia, un'app potrebbe avere funzionalità limitate o richiedere continuamente l'autorizzazione, quindi tienilo a mente.

Assegna autorizzazioni per app poco utilizzate: come sopra, le singole app perderanno le autorizzazioni se non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato, progettato per liberare spazio. Se sai che esiste una determinata app che potresti utilizzare solo due volte all'anno, vai su Impostazioni> app, seleziona quell'app e premi Autorizzazioni, quindi premi l'interruttore per "Rimuovi autorizzazioni e libera spazio".

La schermata di blocco è ciò che vedrai quando il telefono è bloccato. È davvero diviso in due parti: una quando lo schermo è spento - dove "display sempre attivo" può darti alcune informazioni - o la schermata di blocco corretta in cui lo schermo è completamente acceso, ma non puoi accedere al dispositivo.

Attivazione del display sempre attivo: per visualizzare sullo schermo le informazioni sempre attive, accedi alle impostazioni > schermata di blocco e assicurati che l'opzione "Display sempre attivo" sia attivata, come è per impostazione predefinita. Colpire questa impostazione ti consente di impostare una pianificazione, mostrare per nuove notifiche o mostrare sempre. Ricorda solo che consuma la batteria, quindi esagerare per far accendere il tuo dispositivo per ogni istanza diminuirà la longevità.

Cambia lo stile dell'orologio sempre attivo: esistono diversi tipi di orologio per il display sempre attivo dell'S22. Vai in impostazioni> schermata di blocco> sempre sul display> stile orologio. Puoi selezionare il tipo di orologio, aggiungere un 'Orologio immagine' e anche cambiare i colori.

Aggiungi widget alla schermata di blocco o al display sempre attivo: Samsung consentirà i widget sulla schermata di blocco o sul display sempre attivo. Probabilmente avrai un controller musicale lì per impostazione predefinita, ma in caso contrario, vai in impostazioni> schermata di blocco> widget. Qui trovi tutte le opzioni per attivare e disattivare, incluse le routine Bixby, il registratore vocale, il meteo, gli allarmi e altro ancora.

Modifica la luminosità del display sempre attivo: è collegata alla luminosità automatica del telefono, tuttavia puoi ignorarla manualmente. Vai in impostazioni> schermata di blocco> display sempre attivo. All'interno di questo menu vedrai 'Luminosità automatica. Disattivalo e puoi impostare tu stesso la luminosità, in particolare per il display sempre attivo. Puoi anche modificare la luminosità manualmente toccando il display sempre attivo una volta visualizzato.

Modifica delle scorciatoie della schermata di blocco: puoi avere due scorciatoie sulla schermata di blocco per un accesso rapido (solo la schermata di blocco, non il display sempre attivo). Questi sono telefono e fotocamera per impostazione predefinita, ma possono essere qualsiasi app che ti piace. Vai in impostazioni> schermata di blocco> scorciatoie. Qui puoi selezionare le scorciatoie sinistra e destra o disattivarle completamente tramite l'interruttore.

Disabilita/abilita le notifiche della schermata di blocco: se non desideri ricevere notifiche sulla schermata di blocco, vai su impostazioni> schermata di blocco> notifiche. Ciò ti consente di mostrare solo le notifiche delle icone, i dettagli completi, di nascondere il contenuto e di selezionare se le notifiche vengono visualizzate anche sul display sempre attivo. È anche possibile regolare la trasparenza dello sfondo/testo della notifica utilizzando un dispositivo di scorrimento.

Mostra un orologio in roaming sulla schermata di blocco: se sei in viaggio e viene visualizzata l'ora locale, ma vuoi vedere anche l'ora di casa, vai in impostazioni> schermata di blocco> orologio in roaming. Puoi anche scegliere dove è impostato il tuo fuso orario di casa e regolarlo come preferisci.

Suggerimento per la sicurezza: i dati biometrici non sono infallibili, perché quando falliscono, il dispositivo ripristina il PIN o la password per lo sblocco. Pertanto, il tuo dispositivo è sicuro solo quanto la password o il PIN che utilizzi, poiché chiunque tenti di entrare nel tuo telefono può sempre scegliere di accedere direttamente a questi metodi di sblocco.

Abilita la protezione dell'impronta digitale o del viso: per utilizzare l'impronta digitale o il viso per sbloccare, vai in impostazioni > biometria e sicurezza. Qui puoi registrare il tuo viso o impronta digitale (o più impronte). Dovrai impostare contemporaneamente un PIN o una password di backup per fornire ulteriore sicurezza. Suggerimento: se si utilizza l'impronta digitale, registrare le dita su ciascuna mano in modo da poter sbloccare comunque si tiene il telefono.

Blocco istantaneo: quando si preme il pulsante di standby, si desidera che il telefono si blocchi all'istante. Vai in impostazioni> schermata di blocco> impostazioni di blocco sicuro. C'è la possibilità di bloccare il dispositivo non appena lo schermo va in modalità di sospensione o quando si preme il pulsante di standby. Se vuoi un ritardo, ci sono molte opzioni di tempo.

Cancella automaticamente il tuo dispositivo (dopo numerosi accessi falliti): non è un'impostazione che consigliamo a molti usi, ma puoi ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica, inclusa l'eliminazione di tutte le tue app e dati, dopo 15 tentativi falliti di sbloccare il dispositivo. Questo si trova nelle stesse impostazioni di blocco di sicurezza come indicato sopra.

Smart Lock/Sblocco Bluetooth: sempre nelle impostazioni > schermata di blocco > c'è la sezione Smart Lock. Questa è una funzionalità Android standard e hai la possibilità di nominare dispositivi affidabili, quindi il tuo dispositivo Android si sbloccherà quando connesso a qualcos'altro: puoi nominare dispositivi Bluetooth, come il tuo smartwatch o l'auto. Ci sono anche "Luoghi attendibili" in cui la base della posizione manterrà il dispositivo sbloccato. C'è anche il "Rilevamento sul corpo" in modo che il tuo dispositivo rimanga sbloccato quando è sulla tua persona.

Blocca rete e funzioni di sicurezza: questa opzione significa che le impostazioni di rete non possono essere modificate mentre il telefono è bloccato. In questo modo è più facile individuare il telefono in caso di furto. Tuttavia, significa anche che devi sbloccare il telefono per attivare la modalità aereo. Vai in impostazioni> schermata di blocco> impostazioni di blocco sicuro per trovare l'opzione per attivarla o disattivarla.

Mantieni i tuoi file e app privati nella cartella protetta: se sei preoccupato che le persone accedano al tuo telefono e trovino cose che non dovrebbero, puoi utilizzare la cartella protetta. Questo imposta un altro livello di sicurezza, quindi puoi aggiungere file, immagini e app che vuoi tenere nascosti, che potrebbero essere qualsiasi cosa, dalle foto personali ai documenti aziendali. Puoi anche aggiungere seconde versioni delle app che desideri sicure e private. È in impostazioni> biometria e sicurezza> cartella protetta.

Tutti i dispositivi Galaxy S22 hanno schermi di frequenza di aggiornamento adattivi, ma puoi anche regolare queste impostazioni.

Accesso alla modalità 120 Hz: sono disponibili due modalità di visualizzazione: adattiva o standard. La modalità standard si attiene a 60 Hz, la fluidità adattiva selezionerà la frequenza di aggiornamento appropriata da 10 a 120 Hz. Un aggiornamento più rapido significa immagini in movimento più fluide, ma può utilizzare più batteria. Il vantaggio di Adaptive è che gestirà la richiesta di batteria per te. Puoi trovare le opzioni in impostazioni > display > uniformità di movimento.

Cambia la risoluzione del display: il Galaxy S22 Ultra ha la possibilità di cambiare la risoluzione tra tre opzioni: WQHD+ (3088 x 1440), FHD+ (2316 x 1080), HD+ (1544 x 720). Vai in impostazioni> display> risoluzione dello schermo e troverai queste opzioni. Non esiste una regolazione intelligente della risoluzione come alcuni dispositivi offrono altrove. Le opzioni di risoluzione per la base S22 e S22+ sono ovviamente diverse.

Attiva la modalità oscura: apri il menu delle impostazioni e seleziona il display. È la prima cosa che vedrai nella parte superiore della pagina in "Chiaro" e "Scuro" completa di illustrazioni. Puoi programmare la modalità oscura selezionando le "Impostazioni modalità oscura" sotto queste illustrazioni visive.

Cambia i colori del display: vai in impostazioni> display> modalità schermo. Qui avrai la possibilità di cambiare l'aspetto del display, da Vivido a Naturale, con il bilanciamento del bianco caldo/freddo disponibile anche per la modifica manuale. Ci sono impostazioni avanzate, per controllare individualmente anche i canali rosso, verde e blu, se vuoi immergerti davvero in profondità.

Attiva il potenziatore video: c'è un potenziatore video nascosto sull'S22 che mira a migliorare la tua esperienza di visione video. Funziona con una vasta gamma di app, tra cui Netflix, Prime Video e YouTube. Vai in impostazioni> funzionalità avanzate> luminosità video. Ci sono opzioni per Normale o Luminoso.

Attiva la protezione per gli occhi: cambia il colore del display per ridurre la luce blu, evitare l'affaticamento degli occhi e aiutarti a dormire meglio, in teoria. Vai in impostazioni> display e attiva "Protezione per il comfort degli occhi". Facendo clic su questa impostazione puoi trovare modalità adattive o personalizzate, quindi puoi scegliere di averlo sempre acceso o solo da un'ora specifica.

Modalità con una mano: vai in Impostazioni> Funzionalità avanzate> e attiva "Modalità con una mano". Ciò ridurrà il display per darti un accesso più facile alle cose più vicine alla parte superiore, ottimo per mani piccole su telefoni grandi. Una volta in modalità con una mano, puoi passare da sinistra a destra toccando le frecce. Per uscire dalla modalità con una sola mano, tocca l'area nera.

Come utilizzare la S Pen con l'S22 Ultra: L'S22 Ultra è dotato di uno stilo S Pen integrato. Tiralo fuori e puoi usarlo per interagire con il display invece di un dito. Per caricare le sue varie app compatibili c'è un piccolo lanciatore trasparente che fluttua al centro a destra, che apre l'accesso a Crea nota, Visualizza tutte le note, Selezione intelligente, Scrittura schermo, Messaggi live, Doodle AR, Traduci, PENUP e l'opzione per aggiungere più interazioni.

Per disattivare le notifiche per un'app: vai su impostazioni > notifiche e vedrai una sezione "Inviati di recente". Tocca "altro" e otterrai facili opzioni di commutazione per tutte le app sul tuo telefono (a meno che tu non abbia scelto di nasconderle, nel qual caso non lo farai). Puoi anche toccare per app per controllare le specifiche, da "Consegna silenziosamente" ad altre specifiche per app.

Mostra i badge delle icone delle app: i badge delle icone sono una funzionalità di Android, che consente a ciascuna app di dirti quante notifiche hai. Samsung lo applica sull'intero dispositivo. Vai in impostazioni> notifiche> impostazioni avanzate e disattiva "Badge icona app" se non lo desideri. Tocca questa impostazione se vuoi passare dalla notifica mostrata come solo o punto o punto con numeri per indicare quante notifiche.

Visualizza le notifiche dell'app con una pressione prolungata su un collegamento all'app: questa è un'estensione piuttosto avanzata dei badge icona. Puoi tenere premuta l'icona di un'app che mostra un badge e le notifiche verranno visualizzate in un menu a comparsa. Vai in impostazioni> notifiche> badge icona app e troverai questa opzione nella parte inferiore della pagina come interruttore.

Disattiva una notifica che hai ricevuto: questa è una funzionalità Android standard, ma è cambiata in Android 12. Se hai ricevuto una notifica e desideri disabilitare le notifiche future o modificare il modo in cui vengono consegnate, tieni premuta quella notifica. Si espanderà per offrirti opzioni, tra cui "disattiva le notifiche". Selezionando "Impostazioni" si accede a un menu dettagliato in cui è possibile modificare ogni aspetto disponibile.

Imparare a padroneggiare non disturbare è un'abilità chiave di Android. Puoi far sì che ti dia le notifiche che desideri quando le desideri, puoi silenziare il telefono quando vuoi senza bisogno di un dispositivo di scorrimento meccanico, ma lasciare comunque passare quelle notifiche vitali. Sul Galaxy S22 hai cinque cursori del volume: sistema, Bixby, suoneria, media, notifiche.

Padroneggia l'interruttore del volume multimediale: all'interno delle impostazioni del volume (impostazioni> suoni e vibrazioni> volume) troverai l'opzione "Utilizza i tasti del volume per i file multimediali". Questo è attivo per impostazione predefinita e significa che quando si premono i pulsanti del volume, si sposta solo il volume multimediale, come la musica. Disattivalo e controlla il volume della suoneria, ma passa al volume dei contenuti multimediali quando riproduci contenuti multimediali, ad esempio su Netflix o Spotify.

Modifica i livelli di vibrazione per tutto: vai in impostazioni > suoni e vibrazioni > intensità della vibrazione e puoi modificare individualmente i livelli di vibrazione per chiamate, notifiche e interazione con il tocco.

Spegni il rumore di ricarica, il rumore di sblocco, i suoni della tastiera: Samsung farebbe suonare e vibrare il tuo Galaxy ad ogni azione e tocco. Vai in impostazioni > suono e vibrazione > suoni di sistema/controllo vibrazioni.

Abilita e controlla Dolby Atmos: questo può essere attivato nelle impostazioni rapide o vai in impostazioni> suoni e vibrazioni> qualità del suono ed effetti. Fai clic nella sezione Dolby Atmos e hai l'opzione per auto, film, musica o voce come miglioramenti individuali. Prima di entrare in questo menu c'è anche un interruttore separato "Dolby Atmos per i giochi", quindi puoi semplicemente accenderlo quando inizi una partita.

Regola l'EQ (equalizzatore): non ti piace il profilo audio predefinito? Puoi cambiarlo. Vai in impostazioni > suoni e vibrazioni > qualità del suono ed effetti > equalizzatore. Questo offre cinque preset e un'opzione personalizzata, quindi puoi regolare attraverso nove bande lineari per modificare il profilo audio a tuo piacimento (da 63 Hz a 16 kHz).

Adatta il suono per gli ipoudenti: vai in Impostazioni > suoni e vibrazioni > qualità del suono ed effetti > adatta il suono. Ciò offre aumenti di frequenza in base all'età, partendo dal presupposto che determinate bande di frequenza siano ridotte in particolari gruppi di età. Puoi anche usare "Test my hearing" per valutare quale boost usare, se presente.

Attiva non disturbare: Non disturbare è una funzione Android che ti consente di silenziare il telefono, ma puoi impostare una serie di eccezioni. Scorri verso il basso le impostazioni rapide e tocca il pulsante Non disturbare per attivarlo. Puoi anche tenerlo premuto per impostare una pianificazione e consentire disturbi specifici da chiamate, sveglie, app e così via. Puoi anche accedervi tramite Impostazioni > Notifiche > Non disturbare.

Consenti allarmi ed eccezioni in Non disturbare: secondo il suggerimento sopra.

Consenti notifiche in Non disturbare: mentre i suoni e le vibrazioni sono silenziati, puoi comunque avere notifiche silenziose. Vai su impostazioni > notifiche > non disturbare > nascondi notifiche. Qui puoi controllare se nascondere tutto, se desideri notifiche a schermo intero, badge delle icone delle app, visualizzazione nel pannello delle notifiche, interrompere le notifiche popup e nascondere le icone della barra di stato.

Limita la frequenza di aggiornamento per risparmiare batteria: apri l'app Game Launcher dal menu a tripla riga in basso a destra. Premi "Game Booster" dalle opzioni che vengono visualizzate. Puoi quindi accedere a "Frequenza di aggiornamento bassa", che fisserà la frequenza di aggiornamento a 48 Hz durante i giochi per risparmiare sulla durata della batteria.

Blocca i gesti di navigazione nei giochi: questo è un grosso problema per impedirti di lasciare accidentalmente un gioco durante il gioco perché i tuoi swipe sono stati interpretati in modo errato. Vai alle impostazioni di Game Booster come descritto sopra, quindi seleziona "Blocca durante il gioco". Qui puoi disattivare i gesti di navigazione (sarà disattivato se stai utilizzando i tasti software di Android ovviamente). Per uscire da un gioco dovrai scorrere due volte.

Disattiva la luminosità automatica durante i giochi: non c'è niente di più fastidioso dell'attenuazione della luminosità quando giochi. Nel menu dettagliato sopra puoi anche scegliere di bloccare la luminosità automatica per evitare questo problema.

Attiva Dolby Atmos per i giochi: vai in impostazioni > suoni e vibrazioni > qualità del suono ed effetti. Vedrai l'interruttore "Dolby Atmos per i giochi" qui.

Come utilizzare il registratore dello schermo: sulla serie S22 è presente un registratore dello schermo integrato, accessibile tramite impostazioni rapide. Basta scorrere verso il basso, quindi scorrere di nuovo per aprire i 18 pulsanti più completi, in cui è possibile selezionare Registra schermo. Tieni premuta questa icona per regolarne le specifiche, come la qualità del video e l'audio (da media e/o microfono o nessuno).

Le fotocamere sui diversi dispositivi S22 sono abbastanza diverse, l'S22 Ultra è il re del trio. Ma c'è molto che hanno in comune e molto con cui fare i conti.

Attiva la modalità 108 MP (solo S22 Ultra): l'S22 Ultra ha una fotocamera da 108 megapixel, ma per impostazione predefinita è impostata su 12 megapixel. Se desideri la piena risoluzione, tocca il pulsante delle proporzioni nell'app Fotocamera e vedrai l'opzione "3:4 108MP". Nota: non è possibile scattare a 108 MP su S22 e S22+ poiché hanno sensori principali da 50 MP.

Attiva l'acquisizione di video 8K: se desideri acquisire video alla massima risoluzione, accedi alla modalità video all'interno dell'app Fotocamera e tocca l'icona delle proporzioni: vedrai l'opzione per 8K 24.

Attiva la modalità suggerimenti di scatto: una funzione introdotta molto tempo fa sull'S10, analizzerà la scena e suggerirà la composizione migliore. La fotocamera ti suggerirà lo scatto migliore che puoi scattare e ti aiuterà ad allinearlo utilizzando una guida sullo schermo. Apri l'app Fotocamera e tocca l'ingranaggio delle impostazioni e troverai l'opzione per attivarla.

Usa l'ottimizzatore di scena per migliorare le tue foto: l'ottimizzatore di scena utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per migliorare le tue foto, oltre a consentire foto notturne a mano libera più lunghe. Nell'app Fotocamera seleziona il codice delle impostazioni in alto a sinistra, quindi attiva "Ottimizzatore scene". Quando hai scattato una foto, la vedrai regolarsi automaticamente davanti ai tuoi occhi, con un doppio simbolo circolare che mostra che la fotocamera ha effettuato delle ottimizzazioni.

Usa la modalità notturna per scatti migliori in condizioni di scarsa illuminazione: la modalità notturna effettua lunghe esposizioni in condizioni di scarsa illuminazione e si accende automaticamente, cosa che puoi vedere quando il simbolo della luna con la cresta viene visualizzato in giallo nell'angolo in basso a destra del mirino dell'app Fotocamera. Tocca questa icona della luna, trasformando il contorno in bianco, ed è disattivata.

Come uscire da una modalità: se si seleziona una modalità fotocamera - dal menu 'Altro', ad esempio - e si desidera tornare a quella predefinita, non è immediatamente evidente come queste parole. Se hai attivato il controllo dei gesti, dovrai scorrere indietro per tornare al normale mirino, altrimenti usa il tasto softkey Indietro di Android (se sei in modalità Foto predefinita, tuttavia, il pulsante Indietro chiuderà l'app Fotocamera).

Avvio rapido della fotocamera: per impostazione predefinita, una doppia pressione sul pulsante laterale avvierà la fotocamera. Se vuoi cambiarlo in, ad esempio, aprire un'altra app, quindi vai in impostazioni> funzionalità avanzate> tasto laterale.

Cambia modalità fotocamera: puoi scorrere le modalità dal mirino dell'app Fotocamera: Foto è l'impostazione predefinita, con Video e Altro a destra, Ritratto a sinistra.

Modifica le modalità della fotocamera disponibili: non devi attenerti alle opzioni predefinite sopra: puoi aggiungere o rimuovere le modalità che ritieni più utili. Vai in Altro dove vedrai apparire un "Aggiungi+" in basso a destra. Toccalo e ti consentirà di trascinare le modalità che desideri sulla barra scorrevole, quindi non è necessario aprire Altro per selezionare.

Passa rapidamente dalla fotocamera posteriore a quella anteriore: scorri semplicemente verso l'alto o verso il basso nell'app Fotocamera e passerà dalla visualizzazione della fotocamera posteriore a quella anteriore . Oppure puoi premere nuovamente due volte il pulsante di accensione e le telecamere cambieranno.

Abilita l'acquisizione raw: se desideri che i file DNG vengano salvati oltre al normale JPEG, vai nelle impostazioni dell'app Fotocamera e seleziona "Formati immagine". Qui troverai l'opzione per salvare "copie RAW" e anche attivare HEIF (immagini ad alta efficienza).

Abilita la stabilizzazione video: ci sono due versioni di stabilizzazione: una nelle impostazioni della fotocamera che sembra applicarsi a tutto, o "Super Steady", quest'ultima molto più drammatica. Quando in Video vedrai una mano con linee sinuose attorno all'icona: toccala, apparirà un contorno giallo per mostrare che è attiva. Nota: con Super Steady attivo, la risoluzione di acquisizione raggiunge il massimo a 1080p60. Se hai selezionato 8K o UHD (4K), la fotocamera passerà automaticamente a FHD.

Gira in video HDR10+: HDR10+ è una funzione beta (o "Labs"). Apri l'app Fotocamera, premi l'ingranaggio delle impostazioni, quindi seleziona "Opzioni di registrazione avanzate". Qui vedrai l'opzione per il formato di acquisizione della gamma dinamica elevata, ma è disponibile solo se stai scattando a 1080p30 - qualsiasi risoluzione o frame rate più elevati e sarà disattivato.

Scatta un ritratto selfie: passa alla fotocamera frontale e seleziona Ritratto dal menu. Ci sono sette diversi effetti e sfondi da provare, aperti tramite il piccolo simbolo circolare in basso a destra del mirino.

Lo schermo Edge avrebbe dovuto rendere i bordi curvi più utili offrendo un piccolo menu nascosto attorno al bordo. Ma mentre l'S22 e l'S22+ hanno display piatti, offrono comunque questa funzionalità!

Aggiungi o rimuovi i pannelli dei bordi: vai in impostazioni> display> pannelli dei bordi. Tocca Pannelli all'interno di questo e vedrai la selezione di pannelli disponibili e potrai aggiungere e rimuovere quelli che non desideri. Attieniti all'utile, altrimenti trascorrerai più tempo a navigare e meno tempo a fare.

Sposta la maniglia del pannello perimetrale dove vuoi: puoi spostare la maniglia del bordo (dove devi scorrere per aprire i pannelli perimetrali) in qualsiasi punto a sinistra oa destra dello schermo. Basta tenerlo premuto e puoi trascinarlo in giro. Se non vuoi essere in grado di spostarlo, puoi bloccare la posizione nelle impostazioni, come di seguito.

Modificare le dimensioni e la trasparenza della maniglia del pannello perimetrale: vai in impostazioni> display> pannelli perimetrali> maniglia. All'interno di queste impostazioni puoi cambiare la maniglia, anche renderla invisibile, cambiare il colore, le dimensioni e, se lo desideri, farla vibrare quando viene toccata.

Disattiva i pannelli perimetrali: vai in impostazioni> display> pannello perimetrale. Basta disattivarlo e il collegamento svanirà.

Bixby è l'assistente di Samsung. Ha fatto il suo debutto sul Samsung Galaxy S8 nel 2017. L'assistente può fare una serie di cose, ma è sostanzialmente suddiviso in Bixby Voice e Bixby Vision. Abbiamo trattato alcuni suggerimenti Bixby nella sezione degli assistenti digitali sopra. Se vuoi saperne di più su Bixby, abbiamo una funzionalità Bixby completa per il tuo divertimento .

Attivare o disattivare il pulsante Bixby: Bixby è integrato nel pulsante di accensione. Se vuoi cambiarlo, vai su impostazioni> funzionalità avanzate> tasto laterale.

Imposta una routine Bixby: vai in Impostazioni> Funzionalità avanzate> Routine Bixby. Fare clic su questo e ci sono varie opzioni di routine. Ad esempio, quando viaggi all'estero, disattiva automaticamente i dati mobili. Puoi creare routine personalizzate basate sull'apertura di un'app, il che è ottimo per i giochi, ad esempio.

Usa Bixby per accedere alle impostazioni sul tuo telefono: una delle cose affascinanti di Bixby è che può essere utilizzato per accedere alle impostazioni sul tuo dispositivo Galaxy. Apri Bixby tramite il pulsante o dicendo "Hey Bixby", quindi dì cosa vuoi cambiare sul tuo telefono.

Usa Bixby Vision per tradurre: apri l'app Fotocamera e troverai Bixby Vision nella sezione Altro, in alto a sinistra. Tocca questo e si aprirà Vision. Per impostazione predefinita è impostato per leggere codici a barre e fare acquisti, ma apri il menu e troverai l'opzione per attivare la traduzione, che è molto più utile.

Scatta una schermata: premi contemporaneamente i pulsanti di riduzione del volume e standby, ma non per troppo tempo, altrimenti si attiverà lo schermo di spegnimento.

Scorri con il palmo per uno screenshot: se non vuoi premere i pulsanti, fai scorrere invece il bordo della mano sullo schermo. Può essere disattivato in Impostazioni > Funzioni avanzate > Movimenti e gesti > Scorri con il palmo per acquisire.

Riduci la luminosità del display: non sorprende che la luminosità del display sia uno dei maggiori utilizzi della batteria. Scorri verso il basso per vedere l'ombra di notifica e adatta il dispositivo di scorrimento della luminosità come preferisci.

Cambia risoluzione: maggiore è la risoluzione che stai servendo, maggiore sarà il consumo della batteria che subirai. Ancora una volta, le istruzioni sono più in alto nella pagina, ma vai su impostazioni> display per trovare l'opzione.

Attiva la modalità oscura sul tuo dispositivo: ci sono alcune prove che l'utilizzo della modalità oscura riduce la potenza necessaria al telefono per illuminare tutti quegli sfondi bianchi. Ancora una volta, è nelle impostazioni del display come prima cosa che vedrai.

Disattiva le funzionalità che non stai utilizzando: i telefoni Samsung sono completamente caricati con funzionalità e non le utilizzerai tutte. In molti casi puoi disattivarli. Ciò potrebbe includere tutto ciò che ha a che fare con Bixby, NFC, il secondo slot per schede SIM, pannelli laterali, illuminazione dei bordi, tutte le notifiche di vibrazione e così via.

Visualizza cosa sta consumando la batteria: vai in impostazioni> cura della batteria e del dispositivo. Tocca il pannello "Batteria", che ti mostrerà la durata residua stimata della batteria. Scorri verso il basso e puoi vedere quali app hanno consumato di più la durata della batteria: potresti trovare alcune sorprese qui in esecuzione in background, quindi puoi cercarle nelle impostazioni dell'app per rimuovere determinate autorizzazioni o operazioni in background.

Guarda la cronologia di utilizzo della batteria: nella pagina di utilizzo della batteria sopra descritta, puoi scorrere fino agli "ultimi 7 giorni". Scorrendo verso il basso la pagina rivelerà le app che hanno consumato più batteria nell'ultima settimana, aiutando ulteriormente a identificare i peggiori colpevoli: alcune sorprenderanno, altre rifletteranno semplicemente le tue abitudini di utilizzo.

Attiva la modalità di risparmio energetico: premi il collegamento nelle impostazioni rapide o vai in impostazioni> cura della batteria e del dispositivo> batteria. Qui puoi attivare la modalità di risparmio energetico, con alcune opzioni sulle azioni da intraprendere per risparmiare la batteria. Limiterà l'utilizzo della rete in background, la sincronizzazione, l'accesso alla posizione e ridurrà la fluidità del movimento a 60 Hz. Ci sono anche opzioni separate selezionate dall'utente per disattivare il display sempre attivo, limitare la velocità della CPU al 70%, ridurre la luminosità del 10%, disattivare la connettività 5G.

Tempo fino alla ricarica completa: il tempo di ricarica viene visualizzato quando è collegato a un caricabatterie. Guarda nella parte inferiore della schermata di blocco e nella schermata dello stato della batteria. Se stai caricando velocemente, lo dirà e il tempo rimanente stimato.

Scritto da Mike Lowe e Chris Hall.