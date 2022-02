Samsung Galaxy A53: le specifiche principali e la perdita di design su Google Play

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung dovrebbe aggiornare la sua serie Galaxy A nei prossimi due mesi, con molte voci che circondano il Galaxy A53 , il Galaxy A73 e il Galaxy A23.

Anche se abbiamo già sentito molto parlare del Galaxy A53 - il successore dell'eccellente Galaxy A52 - l'ultimo rapporto ci fornisce alcuni dettagli in più e conferma alcune delle specifiche chiave.

Individuato da MySmartPrice , il Galaxy A53 è stato elencato su Google Play Console prima del suo annuncio. L'elenco mostra il dispositivo con una fotocamera perforata centralizzata nella parte superiore del display, mentre specifica in dettaglio che Exynos 1200 sarà il chipset che eseguirà lo spettacolo. È elencato con 6 GB di RAM, anche se si pensa che verrà offerta anche una variante da 8 GB di RAM.

Altri dettagli rivelati dall'elenco includono che il Samsung Galaxy A53 funzionerà su Android 12 pronto all'uso e il suo schermo offrirà una risoluzione Full HD +. Voci precedenti hanno suggerito che il Galaxy A53 offrirà un display AMOLED da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz , una fotocamera posteriore quad e una capacità della batteria di 5000 mAh.

Al momento non è noto quando il Samsung Galaxy A53 verrà lanciato ufficialmente, anche se Samsung ha un evento in programma durante il Mobile World Congress per il 27 febbraio, quindi è possibile che lo vedremo in quel momento. Per ora, tuttavia, puoi leggere la nostra funzione di riepilogo delle voci separate sul Samsung Galaxy A53 . Ne abbiamo anche uno per il Samsung Galaxy A73 .

Scritto da Britta O'Boyle.