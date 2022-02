Voci, specifiche e caratteristiche del Samsung Galaxy A73

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La gamma di smartphone Samsung della serie Galaxy A è eccellente. Tipicamente, soprattutto nella fascia più alta della gamma, i dispositivi della serie A prendono alcune delle migliori caratteristiche della gamma Galaxy S ma le offrono in un pacchetto più conveniente.

Ci sono state diverse voci che circondano l'A53 , così come l'A23, ma qui ci stiamo concentrando su quello che probabilmente sarà il top di gamma del Galaxy A 2022 nell'A73.

Questo è tutto ciò che sappiamo finora sul Samsung Galaxy A73.

marzo o aprile 2022?

Circa £ 330?

Al momento non esiste una data di uscita ufficiale per il Samsung Galaxy A73, anche se con l'imminente Mobile World Congress , potrebbe essere che la società utilizzi lo spettacolo di Barcellona per rivelare i nuovi dispositivi della serie A.

L'evento Samsung Galaxy MWC si svolgerà il 27 febbraio 2022. Il Galaxy A72 è stato lanciato a marzo 2021, quindi una rivelazione al Mobile World Congress si adatterebbe in termini di sequenza temporale. Tuttavia, si è parlato di un ritardo dell'A73 a un mese dopo l'A53, suggerendo che sarebbe stato rilasciato ad aprile.

Quando si tratta di prezzo, le voci suggeriscono che costerà circa 32.999 rupie, che è di circa £ 330 o $ 450. Detto questo, il Galaxy A72 costava più di £ 400 nel Regno Unito, quindi è più probabile che l'A73 cada in un campo da baseball simile.

163,8 x 76,0 x 7,6 mm

Opzioni nero e oro

Il Samsung Galaxy A73 è trapelato nei rendering, dandoci alcune indicazioni su come potrebbe apparire. Sulla base della perdita, possiamo aspettarci un display piatto con una fotocamera perforata centralizzata nella parte superiore, insieme a una fotocamera quad sul retro composta da tre obiettivi grandi e un obiettivo più piccolo.

È previsto un telaio in plastica e l'alloggiamento della fotocamera sembra essere una singola isola, piuttosto che avvolgersi nel telaio come offrono i modelli S22 . Si dice che misuri 163,8 x 76,0 x 7,6 mm e si dice che arriverà nelle opzioni di colore nero e oro.

6,7 pollici

Risoluzione 2400 x 1080

Frequenza di aggiornamento di 90 Hz

Sulla base delle indiscrezioni, il Samsung Galaxy A73 sarà dotato di un display da 6,7 pollici, che sarà senza dubbio AMOLED. Si dice che abbia una risoluzione pixel Full HD+ e, come accennato in precedenza, si pensa che sia un display piatto.

Si dice che l'A73 offrirà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che è un leggero passo indietro rispetto alla frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz offerta sulla serie Galaxy S22.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Qualcomm Snapdragon 750G

8 GB di RAM

128 GB di spazio di archiviazione

5000 mAh

Si dice che il Samsung Galaxy A73 funzioni con il chipset Qualcomm Snapdragon 750G, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Al momento non si sa se verrà offerta la microSD per l'espansione della memoria, ma poiché non è sulla gamma S22, è certamente possibile che anche questo portatile non la offra.

In termini di capacità della batteria, il Samsung Galaxy A73 avrà una capacità della batteria di 5000 mAh e supporterà una ricarica rapida da 33 W. Si è anche parlato di ricarica a 25 W, quindi per ora questo non è chiaro.

Quad fotocamera posteriore

Sensore principale da 108 MP

Non è stato detto molto per quanto riguarda le fotocamere previste per il Samsung Galaxy A73, anche se è prevista una configurazione posteriore quad e si dice che il sensore della fotocamera principale sia 108 megapixel.

Ecco tutto ciò che abbiamo sentito finora sul Samsung Galaxy A73.

Il Samsung Galaxy A73 5G è apparso sul sito di certificazione FCC offrendo supporto per la ricarica rapida a 25 W.

Secondo il leaker TheGalox_ ( tramite The Notebook Check ), quest'anno Samsung non rilascerà il Galaxy A73 insieme al Galaxy A53 e arriverà invece ad aprile.

I render sono stati pubblicati dal leaker seriale @OnLeaks in associazione con Zoutons e hanno rivelato il design del Samsung Galaxy A73, insieme alle specifiche vociferate.

Scritto da Britta O'Boyle.