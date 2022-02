Cos'è il Vision Booster di Samsung e come funziona?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Hai mai guardato il tuo telefono mentre sei fuori e non sei stato in grado di vedere chiaramente il display perché sembrava troppo scuro?

Bene, Samsung ha una nuova soluzione per quel problema specifico: Vision Booster.

Quando il sole è così luminoso, il tuo display può essere difficile da vedere. Questo perché il sole che si riflette sullo schermo supera la quantità di luce che esce dallo schermo.

Il Galaxy S22 Ultra non avrà questo problema, tuttavia, perché offre una funzione chiamata Vision Booster e una luminosità di picco di 1715 nits. Ma Vision Booster non è il modo in cui Samsung si limita a rendere più luminoso uno schermo. Utilizza hardware e software per preservare i dettagli e aumentare la qualità di visualizzazione. L'idea è che Vision Booster migliorerà automaticamente il tuo schermo, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione, ma parti di ciò che stai guardando non andranno perse nel processo. I neri saranno super neri e i colori saranno vivaci.

Vision Booster migliora la visibilità del display "considerando l'intensità della luce dell'ambiente circostante e la sua influenza sul display", ha affermato Samsung. L'algoritmo alla base della tecnologia analizza i dati dell'istogramma di tutti i contenuti che appaiono sul display, ispezionando il valore di ogni pixel. Quindi esegue la mappatura dei toni per regolare il display, rendendo le aree scure più luminose, i colori più ricchi e massimizzando il contrasto cromatico. Migliora anche il contrasto tra gli aspetti scuri e chiari dei contenuti digitali, per una qualità dell'immagine più brillante, con un rapporto di contrasto di 3.000.000:1.

Il risultato è un'immagine più nitida, anche alla luce diretta del sole.

Durante l'annuncio di Vision Booster, Samsung ha ammesso che una tecnologia potente richiede più energia e quindi provoca più calore.

Per far fronte a questo, il Galaxy S22 Ultra è dotato di un nuovo sistema progettato per dissipare il calore. Ha un nuovo materiale di interfaccia termica (TIM), una sostanza che migliora il trasferimento di calore tra le superfici. Il suo nuovo TIM è stato sviluppato utilizzando un nuovo tipo di gel più spesso per condurre il calore più velocemente. Samsung lo chiama "Gel TIM". Sopra il Gel TIM c'è il Nano TIM, che secondo Samsung sposta il calore più velocemente nella camera di vapore e protegge le interferenze elettromagnetiche dall'AP. È realizzato con un materiale in nanofibra flessibile che è più resistente alla pressione.

Samsung ha anche spostato la camera di vapore per massimizzare la diffusione del calore. La nuova camera di vapore è progettata per coprire l'area dall'AP alla batteria. È anche fatto di un nuovo acciaio inossidabile a doppio legame e incredibilmente sottile. Dalla camera di vapore, il calore si sposta al foglio di spargimento di grafite, che diffonde il calore orizzontalmente lontano dalla camera di vapore. Tutti questi miglioramenti, combinati con il software di gestione termica di Samsung, significano che il Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere in grado di dissipare rapidamente il calore anche quando Vision Booster si attiva.

Attualmente, è limitato al nuovo Galaxy S22 Ultra.

Scritto da Maggie Tillman.