Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung ha accompagnato il lancio della sua serie Galaxy S22 con una pubblicità sfacciata realizzata in collaborazione con il team dietro il successo di Netflix Bridgerton.

L'annuncio è stato realizzato con la società di produzione Shondaland e ha come protagonista Golda Rosheuvel che riprende il ruolo della regina Charlotte. Non sembra divertita da una serie di invenzioni che le vengono mostrate davanti, fino a quando le immagini della famiglia di telefoni Samsung S22 non vengono portate alla sua attenzione. È solo un peccato che dovrà aspettare 209 anni prima che i telefoni diventino realtà.

È tutto un divertimento ed è destinato a suscitare una risatina o due dai fan di Bridgerton . Potete guardarlo in cima a questa pagina.

I dispositivi Samsunng Galaxy S22 , Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra sono stati tutti annunciati durante la presentazione Unpacked di Samsung mostrata oggi, mercoledì 9 febbraio 2022.

L'S22 e l'S22+ sono simili nel design e nelle caratteristiche, con il display che è il principale elemento di differenziazione: rispettivamente 6,1 e 6,6 pollici.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è un altro bollitore di pesce in quanto, con lo stilo S Pen incluso, è più un sostituto della serie Galaxy Note come qualsiasi altra cosa. È davvero il fiore all'occhiello di Samsung per il 2022.

Puoi controllare di più nel nostro riepilogo qui: Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus vs S22 Ultra: quali sono le differenze?

Scritto da Rik Henderson.