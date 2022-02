Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie Samsung Galaxy S22 è il dispositivo mobile di punta di Samsung per il 2022. Smuove un po' le cose, inserendo le capacità della linea Galaxy Note nel Galaxy S22 Ultra , offrendo al contempo molte scelte attraverso il Galaxy S22 e S22+ .

Ciò include i colori. Ci sono cinque colori principali al lancio: Phantom Black, Phantom White, Burgundy, Green e Pink Gold. Non tutti i colori sono disponibili per tutti i modelli e, naturalmente, ci sono molte esclusive del vettore e differenze regionali.

Ecco le opzioni di colore per tutti i modelli per aiutarti a scegliere quello che fa per te.

A partire dal modello di punta, il Galaxy S22 Ultra, ci sono quattro opzioni di colore qui. Scoprirai anche che l'accento di colore scorre attraverso la nuova S Pen che ospita.

Probabilmente è il colore più popolare - secondo i nostri contatti nei rivenditori - i telefoni neri vendono sempre bene. L'S22 Ultra è grande, quindi c'è una serie di gravita che deriva dall'avere questa bestia nera. La parte posteriore nera opaca è abbinata a una cornice nera lucida.

Il polo opposto, il Phantom White adotta un approccio più leggero, il che significa che gli obiettivi della fotocamera sul retro si aprono davvero. Il Phantom White presenta una cornice argentata.

Portando un po' di colore al tuo telefono, il Borgogna potrebbe farti venire in mente la tua bevanda preferita. È qualcosa di leggermente diverso e anche se non esiste una versione rosa dell'Ultra (come c'è con l'S22 e l'S22+), questo potrebbe essere il modo migliore per ottenere quei toni rosei sul grande telefono. È abbinato a una cornice rosa lucida.

I telefoni verdi sono sorprendentemente popolari, forse perché sono così diversi dal normale. Il fatto che tu ottenga una cornice verde lucida abbinata porta un equilibrio armonioso a questo modello.

Il Samsung Galaxy S22+ offre spazio allo schermo, pur facendo alcuni tagli per dare un telefono leggermente più compatto rispetto all'Ultra, a un prezzo leggermente più accessibile. Il Galaxy S22 è il più piccolo, ma i colori offerti dall'S22 e dall'S22+ sono gli stessi.

Ancora una volta c'è l'opzione per il nero, con quella tonalità seria. Questo copre anche l'alloggiamento della fotocamera rialzato, mentre c'è una cornice nera lucida attorno al telefono. È leggermente diverso dall'S21, in quanto la cornice non comprende il surround della fotocamera, ma corrisponde a tutto.

Anche il Galaxy S22 e S22+ sono disponibili in bianco, il che fa scattare la fotocamera come occhi di insetto dal retro, ma qui hai una cornice argentata per mettere in risalto le cose.

C'è una sottigliezza nel rosa utilizzato da Samsung, è molto lontano dal rosa acceso. Ma aggiunge comunque un rossore più caldo al tuo dispositivo. Il bello è che questo modello utilizza una montatura in oro, molto più simile all'oro rosa, che gli conferisce carattere.

Il verde è presente anche per i più piccoli S22 e S22+, dandoti ancora una volta qualcosa di leggermente diverso dalla massa di telefoni neri che dominano il mercato.

Scritto da Chris Hall.