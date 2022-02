Il nuovo impegno di Samsung sugli aggiornamenti software potrebbe mettere in imbarazzo anche Google

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli aggiornamenti software sono stati una sorta di problema controverso per Android. Non solo gli aggiornamenti sono stati lenti nella storia della piattaforma, ma in alcuni casi la mancanza di supporto software futuro limita la durata di un nuovo dispositivo.

Alla vigilia del lancio dei dispositivi Samsung Galaxy S22 e Tab S8 , un documento trapelato ha rivelato che Samsung sta aumentando la durata del supporto per i propri dispositivi. Il documento è stato originariamente condiviso da Evan Blass .

Il documento rivela che Samsung offrirà quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

ENORMI impegni software da Samsung!



serie Galaxy S22

serie Galaxy S21

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Serie Galaxy Tab S8



Tutti questi dispositivi riceveranno QUATTRO aggiornamenti del sistema operativo Android e CINQUE anni di patch di sicurezza che Samsung aveva precedentemente promesso 3 aggiornamenti del sistema operativo. pic.twitter.com/N7t5d9aTPY — Joshua Swingle (@JoshuaSwingle) 7 febbraio 2022

Samsung prosegue spiegando che ciò si applicherà alla serie Galaxy S22, serie S21, Z fold e Flip 3, nonché ai dispositivi Tab S8.

Ciò dovrebbe vedere il Samsung Galaxy S22 supportato fino al 2027 e con Android 16.

Nokia ha fatto impegni simili quando ha lanciato il Nokia XR20 , ma ha ottenuto solo 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

La stessa Google, spingendo i suoi dispositivi di punta Pixel 6, offre anche 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, ma 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Google attualmente afferma sulle proprie pagine di supporto che l'ultimo aggiornamento del sistema operativo per Pixel 6 sarà nell'ottobre 2024.

Uno dei driver per estendere gli aggiornamenti software sui dispositivi è prolungarne la vita utile. Se offri solo un paio di aggiornamenti, non passa molto tempo prima che il supporto del dispositivo finisca, a quel punto i proprietari devono acquistare un nuovo dispositivo per ottenere le ultime funzionalità software e, soprattutto, per ottenere anche gli aggiornamenti di sicurezza.

Ciò potrebbe significare che l'hardware perfettamente buono viene buttato via perché non ha più una funzione, quando il software potrebbe prolungarla, aumentandone il valore e riducendo gli sprechi.

Chiunque abbia un iPhone o iPad Apple saprà che il supporto software è più lungo; in effetti, il mercato dei dispositivi usati è vivace, in parte perché riceverai circa 6 anni di aggiornamenti da loro.

Gli aggiornamenti sono stati un problema complesso per Android negli ultimi dieci anni, ma nel 2021 le cose sembravano notevolmente migliorate, con Samsung che è stato uno dei leader per spingere l'aggiornamento ai dispositivi più vecchi.

Questo nuovo impegno - se dovesse rivelarsi vero - rafforzerà la posizione di Samsung, fintanto che sarà in grado di mantenere.

Scritto da Chris Hall.