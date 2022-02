Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung ha chiarito che la serie Galaxy S22 sta per essere lanciata, con un evento Unpacked previsto per il 9 febbraio .

Ci aspettiamo di vedere la rivelazione del Galaxy S22, Galaxy S22+ e S22 Ultra. Non sono mancate le perdite per questi modelli con gli ultimi in arrivo da Amazon Australia.

Il rivenditore online sembra aver elencato il prossimo telefono Samsung come parte di un pacchetto con Echo Show 8.

L'elenco include i modelli Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, che mostrano opzioni di archiviazione da 128, 256 o 512 GB, sebbene sia solo l'S22 Ultra che ottiene il vantaggio di quella maggiore capacità di archiviazione.

C'è anche una gamma completa di opzioni di colore apparentemente offerte: fard, bordeaux, verde, nero e bianco per ogni modello.

L'elenco mostra anche i modelli Samsung Galaxy S22 Ultra con la S Pen, supportando l'idea che l'S22 Ultra sostituirà il Galaxy Note e verrà fornito con uno stilo per la prima volta, con riferimento al supporto della S Pen anche nei dettagli del prodotto.

I dettagli elencati sui dispositivi non rivelano nulla di troppo specifico, ma si parla della fotocamera di livello professionale con il chiarimento che sia la fotocamera anteriore che quella posteriore scatteranno foto di ritratti notturni.

C'è anche qualcosa chiamato Nightography, che suggerisce che i pixel più grandi sul sensore e il framerate automatico ti aiuteranno a girare video al buio.

Si parla anche di un angolo di correzione OIS più ampio del 58% per aiutarti a girare video più stabili, insieme alla conferma della fotocamera principale da 108 megapixel dell'S22 Ultra.

In termini di protezione del dispositivo, sembra che questi dispositivi avranno un display Gorilla Glass Victus+, un telaio in alluminio Armor più resistente e un'impermeabilità IP68.

Il display afferma anche di essere il più luminoso di sempre di Samsung, usando il nome BrightVision.

L'elenco è chiaramente incompleto, poiché ci sono note a piè di pagina senza spiegazioni e solo una selezione limitata di immagini, come se qualcuno si stesse preparando per il giorno del lancio e avesse pubblicato questo elenco per errore.

L'elenco dice che la serie Samsung Galaxy S22 sarà rilasciata il 4 marzo 2022 in Australia e ci sono alcuni prezzi che possiamo estrarre dal sistema, con quei modelli che affermano di essere disponibili come preordine ora:

S22 Ultra 512 GB - $ 2562,90 AU

S22 Ultra 256 GB - 2.397,90 USD

S22 Ultra 128 GB - $ 2232,90 AU

S22+ 128 GB - 1902,90 AU

S21 128 GB - $ 1572,90 AU

Nota che questi sono prezzi in AUD, ma sono in qualche modo in linea con i prezzi e le perdite previsti per questi dispositivi, anche se sembrano piuttosto casuali.

Chiaramente, questa non è una pagina di elenco completa ed è perfettamente ragionevole che alcune di queste informazioni potrebbero non essere accurate, ma si adatta ai dettagli che abbiamo visto da altre perdite. Con il lancio dei dispositivi Samsung a un paio di giorni di distanza, sembra che mantenere tutti i dettagli nascosti sia una sfida.

Grazie Roby per il suggerimento!

Scritto da Chris Hall.