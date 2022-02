Il design e le specifiche del Samsung Galaxy A53 trapelano completamente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung lancerà la sua nuova gamma Galaxy S di punta il 9 febbraio, ma le voci suggeriscono che non sarà l'ultimo che sentiremo dall'azienda in questa metà dell'anno, con il Galaxy A53 che apparirà anche in una serie di fughe di notizie.

La fuga di notizie più recente proviene da Winfuture e non solo mostra come dovrebbe essere il Galaxy A53, ma dettaglia anche le specifiche chiave, confermando alcuni dei rapporti precedenti.

Secondo il rapporto Winfuture, il Samsung Galaxy A53 presenterà un design simile al Galaxy A52, ma con un raffinato alloggiamento della fotocamera sul retro. C'è una fotocamera perforata centralizzata nella parte superiore del display ed è mostrata nelle opzioni di colore Bianco e Nero nella perdita.

Il sito afferma che il dispositivo verrà fornito con quattro fotocamere sul retro, composte da una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera con profondità da 5 megapixel e una fotocamera macro da 5 megapixel. Si dice che la fotocamera frontale sia da 32 megapixel.

Altre specifiche includono un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il chipset Exynos 1200 sotto il cofano, supportato da 6 GB o 8 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria con supporto microSD per l'espansione della memoria.

Winfuture non ha confermato la capacità della batteria nel rapporto, anche se rapporti precedenti hanno affermato che l'A53 offrirà una cella da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W.

Per ora nulla è ufficiale, anche se potete leggere tutte le voci precedenti relative al Galaxy A53 nella nostra rubrica separata.

Scritto da Britta O'Boyle.