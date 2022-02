Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il campione Samsung del 2022, il Galaxy S22 Ultra, è sia una fine che un nuovo inizio. La sua integrazione di uno stilo S Pen - a differenza di altri modelli della serie S22 (che sono compatibili, ma non ne hanno uno integrato) - inaugura una nuova era per l'ammiraglia, mentre allo stesso tempo pone fine a ciò che una volta era il top -Tier Serie di note .

Ma non è certo un motivo per piangere la fine della serie Note: il Galaxy S22 Ultra farà tutto ciò che le serie di alto livello erano in grado di fare, solo meglio. Si trova in cima allo stack nella serie S22 - che include anche il Galaxy S22 e S22+ - introducendo anche le fotocamere più avanzate nella gamma dell'azienda coreana.

Non è solo l'integrazione della S Pen che distingue l'Ultra dagli altri due modelli S22, poiché il suo display AMOLED da 6,8 pollici lo rende il più grande del trio (l'S22 è 6,1 pollici, il Plus è 6,6 pollici ).

Anche il design è una vera raffinatezza rispetto al precedente S21 Ultra , con una sezione della fotocamera posteriore integrata meglio che "affonda" ancora di più nel telefono. Comprende una configurazione quad, con un obiettivo principale da 108 megapixel, un ultra grandangolare da 12 MP e un paio di teleobiettivo da 10 MP (rispettivamente per lo zoom 3x e 10x). Il sensore della fotocamera principale è più grande del 23% rispetto al suo predecessore, nel tentativo di aumentare i complimenti della fotocamera.

È interessante notare che i telefoni del Regno Unito (e riteniamo europei, oltre alla regione dell'Asia Pacifico) verranno forniti con il chipset Exynos 2200 di Samsung, mentre il lancio negli Stati Uniti presenterà la piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm . Entrambi sono processi a 4 nm, con capacità simili previste.

Non è noto in che modo la differenza del processore influirà sulla durata della batteria, ma a bordo è presente una cella da 5.000 mAh, quindi dovrebbe offrire buoni inning. Funzionalità di ricarica sia cablata (45 W) che wireless (15 W) per una comodità a 360 gradi.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe arrivare entro la fine del mese, con preordini dal 9 febbraio per una data di vendita dal 25 febbraio, con prezzi a partire da £ 1.149 per il modello da 8 GB/128 GB.

Scritto da Mike Lowe.